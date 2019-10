Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 60 husstande i området ved Nr. Tvede, som alle flager for Fibia - blandt andet her på Gambakkevej. Hvert flag i området er bevis på, at en husstand har valgt at tilslutte sig fibernettet. Fibia går i jorden, hvis 90 husstande tilmelder sig projektet. Foto: Mia Than West

Stor prisforskel på tilslutning til fibernet vækker undren

De er i fuld gang med at etablere fibernet i Digtervejskvarteret, Musikbyen og Åderup Syd. Fibernetselskabet reklamerer med, at borgere i Næstved by kan blive tilsluttet deres fibernet gratis. Der graves på livet løs, og det koster 0 kroner pr. husstand at tilslutte sig fibernettet, som etableres i zoner.

»Ej, hvor er jeg træt af at se på, at man i Næstved kan tilsluttes for 0 kr., når man i Nr. Tvede skal betale 1995 kr., hvis der kommer tilslutninger nok«.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her