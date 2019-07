Se billedserie I Næstved er borgerne helt med på at lukke erhvervshavnen og grundlægge en ny bydel. Men det skal være med respekt for havnens virksomheder og kulturværdier.

Send til din ven. X Artiklen: Stor opbakning til ny bydel på havnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor opbakning til ny bydel på havnen

Næstved - 05. juli 2019 kl. 07:45 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at have hørt borgerne om, hvad de mener om at nedlægge erhvervshavnen og udvikle en helt ny bydel, er Havnebutikken i Boderne gået på sommerferie.

Havnebutikken åbnede i maj og ifølge optællingen har 560 været forbi den kommunale idéudviklingsbutik.

Et gennemgående træk er, at alle har været meget positive over at flytte erhvervshavnen til Ydernæs og udvikle en helt ny bydel i vandkanten. Ingen har givet udtryk for, at sten, grus og soda skal blive ved med at ligge på kajen midt i byen.

Det oplyser Pernille Balslev-Erichsen, centerchef i Center for Plan og Miljø.

Et ord, der går igen i visitbogen er respekt.

Når udviklingen af bydelen skal i gang, skal det være med respekt for de eksisterende virksomheder i havnen, men også for de kulturelle værdier, der er forankret i havnens historie og kulturbærende bygninger.

Havneprojektet har lange udsigter.

Først når der er truffet politisk beslutning om, at erhvervshavnen skal flytte ud af bymidten, kan der komme skred i planlægningen.

Et tidsperspektiv på 30-40 år, før byudviklingen er færdig, er slet ikke urealistisk, siger borgmester Carsten Rasmussen (S).

Planen er, at der skal være svømmehal, blandede boliger, erhverv, cafeer og måske et hotel på havneområdet.

Havnebad og lav husleje

I visitbogen er der et ønske om, at havnearealerne integreres bedre med bymidten både via infrastrukturelle ændringer, etablering af boliger af forskellig karakter og et realistisk prisleje.

Hverdagsliv på havnen er også et udbredt ønske. Havnen må ikke blive en forblæst spøgelsesby, men skal byde på et bredt udvalg af kultur- og naturaktiviteter. For eksempel kulturcenter, havnebad, skøjtebane, gangbroer og opholdsarealer langs vandet.

Et meget specifikt ønske fra en borger er, at kongeskibet Dannebrog skal kunne komme til Næstved. Det skete sidste i 2012, da dronningen og prins Henrik besøgte Næstved som led i parrets sommertogt.

I august skal Byrådet drøfte havneprojektet på et temamøde.