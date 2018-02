Stor interesse for et bedre Fensmark

Det var meget tæt på at være tilfældet torsdag aften i Folkemusikhuset, hvor over 70 lokale i alle aldre mødte op for at snakke om, hvad der kan gøres for at skabe et endnu bedre Fensmark. Som alle andre steder er her nogle børn, som keder sig og laver ballade, og så er der teenagere på knallert, som skaber utryghed blandt de ældre.