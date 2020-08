Stor grøn nyhed: DSB-værksted får græs på taget

Lille vej skal gøres bredere

For at lette adgangen til værkstedet for de mange lastbiler og entreprenørmaskiner i anlægsfasen og områdets bilister og cyklister skal Fladsågårdsvej gøres to meter bredere og halvanden meter dybere. Tre huse skal jævnes med jorden for at skaffe plads til én meter brede kantbaner i hver vejside, der skal forbedre sikkerheden for cyklister og gående.