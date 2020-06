De første otte studenter fra Næstved Gymnasium og HF var med til at hejse Dannebrog, da de havde overstået deres afsluttende eksaminer klokken 08.30 mandag morgen. Foto: Jan Jensen

Stor billedserie: Årets første studenter får hue på

Med glædestårer i øjnene og en stak noter under armen blev årets første studenter klækket fra Næstved Gymnasium og HF mandag morgen klokken 08.30.

Huerne blev placeret solidt på hovedet for at blive siddende de kommende uger, og champagnepropperne sprang hist og her.