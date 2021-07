Stop og se på byens svømmeplaner

Det fornemmes på de borgere, der normalt ville passere den lille plads foran Sydbank uden at tænke mere over det. Nu har Næstved Kommune opsat en kæmpe informationstavle, og det får mange til at gøre et stop - og kigge op.

For dykkere og babyer

Informationstavlen er en trekantet konstruktion, og det betyder, at der er i alt tre sider, hvor man kan blive klogere på, hvor meget plads der bliver til at svømme. Et af bassinerne bliver 3,8 meter dybt, hvilket gør det sjovt for svømmere med hang til udspring, ligesom også dykkere vil få glæde af at øve sig her.