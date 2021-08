Stoffet en god leder er gjort af

Se billedserie Kennet Mayland har længe ønsket at få tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) til at holde oplæg i ledernetværket Din Inspiration, og torsdag oprandt dagen. Fotos: Anders Ole Olsen

Næstved - 26. august 2021 kl. 19:54 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Hun blev kørt hjem til rækkehuset på Østerbro i den pansrede ministerbil med chauffør og ledsaget af livvagter. Så gik hun ind og lukkede døren. Og så var der stille, helt stille.

Helle Thorning-Schmidt (S) fortalte levende om, hvordan det var at gå fra at være Danmarks statsminister til det næste øjeblik »bare« at være Helle Thorning-Schmidt, da hun torsdag morgen holdt oplæg for en sal fyldt af erhvervsledere i Kennet Maylands erhvervsnetværk Din Inspiration i Karrebæksminde.

- Jeg fik sådan en ked-af-det fornemmelse, nok lidt ligesom når man går på pension, fortalte hun de små 100 erhvervsledere.

Og så var det ellers om at få slæbt cyklen ned til cykelhandleren og få den ordnet, og de næste 14 dage gik og cyklede hun ture rundt i København og fandt stille og roligt frem til, hvem hun så var, når nu hun ikke var statsminister længere. Artiklen fortsætter under billedet.

- Den sikre vej er ikke den gode vej. Man skal bevæge sig ud af sin comfortzone, turde at tage chancer, lød et af Helle Torning-Schmidts mange erfaringer fra hendes liv i toppen af dansk politik.

- Det skal nok blive godt igen. Når der er de stor skift i tilværelsen, må man spørge sig selv, hvem man så vil være og så gå på opdagelse i nye spor, siger hun.

Feminist - Jeg blev feminist, da jeg var 12 år og havde set, hvordan min mor først passede sit fuldtidsjob og bagefter skulle få familien til at hænge sammen, fortæller hun om sin opvækst i Ishøj, hvor forældrene blev skilt, da hun var 10 år.

- Her lærte jeg, at hårdt arbejde lønner sig, sagde hun, der klart mener, at hvor man kommer fra, har meget stor betydning for, hvordan man senere bliver som leder.

Næste vigtige læring i det politiske game kom, da Poul Nyrup opfordrede hende til at stille op til Europa-parlamentet i 1998, da de manglede en kvinde på listen, og hun arbejdede i EU-systemet.

Hun vandt med 38 stemmer i det landsdækkende valg. Artiklen fortsætter under billedet.

Helle Thorning-Schmidt ville ikke have noget lærred og power point til at forstyrre oplægget om politisk ledelse og ledere.

- Det har jeg aldrig glemt, og det viser, at hvert enkelt menneskes mening betyder noget, pointerede Helle Thorning-Schmidt.

Den sværeste opgave Første gang hun stillede op til folketingsvalg, var det i en københavnerkreds, som ikke havde givet valg til Socialdemokratiet i 40 år.

- Da jeg kom ind på det sidste mandat i København, besluttede jeg mig for, at så ville jeg stille op til formandsposten i Socialdemokratiet, fortalte hun, et kampvalg mellem hende og Frank Jensen, som hun som bekendt vandt.

Da mange af medlemmerne i partiet havde stemt på Frank Jensen var det ikke den nemmeste opgave, hun her havde lagt billet ind på. Det kan dog ikke måle sig med, da hun i 2011 blev Danmarks første kvindelige statsminister: Artiklen fortsætter under billedet.

- Man skal være ydmyg, bevare nysgerrigheden og forsøge at lære noget nyt hver dag, siger Helle Thorning-Schmidt, der altid har været åben for nye muligheder.

- Jeg har aldrig oplevet en sværere opgave end at skulle danne regering med Radikale og SF, siger hun, der her lærte, at en god leder bliver skabt i et rum, hvor det kun er muligt at træffe dårlige beslutninger. Og når man har lavet en fejl, så må man erkende det, få sagen afsluttet og komme videre.

Vejen videre Efter hun trådte tilbage som statsminister kom der en henvendelse fra Red Barnet, hvor hun så frem til foråret 2019 var direktør for organisationen på internationalt plan.

I dag bor hun i London, sidder i fem-seks bestyrelser, i Facebooks tilsynsråd og er involveret i FNs kamp mod vold mod børn. Artiklen fortsætter under billedet.

- Man skal rekruttere folk med de egenskaber, som man selv mangler, siger Helle Thorning-Schmidt.

- Hvad skal fylde på SMVernes agenda, spurgte Kennet Mayland som noget af det sidste. Her var ifølge Helle Thorning-Schmidt ingen tvivl om, at det er uddannelse af arbejdskraft, at vi fortsat vil få brug for arbejdskraft udefra og gerne skal have flere elever igennem folkeskolen med et højere udbytte af undervisningen.

Andre emner var Tommy Ahlers exit fra folketinget og behovet for mere forskellige typer af mennesker på Christiansborg, gerne nogen med mere erhvervserfaring som netop Ahlers. Og Afghanistan:

- Vi har aldrig troet, at vi kunne gør Afghanistan til et demokratisk land, men vi skulle være sikre på, at her ikke blev udklækket terrorister. Det er helt utrolig sørgeligt, men det hele har ikke været spildt. Man kan ikke rulle 20 års uddannelse tilbage, lød en del af svaret, inden Helle Thorning-Schmidt forlod Karrebæksminde og efterlod erhvervslederne med input til eftertanke.

Der var fuldt hus og dermed små 100 lokale erhvervsledere med til morgenarrangementet med Helle Thorning-Schmidt.