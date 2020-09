Martin Nielsens webshop Stofbanditten blev i weekenden overtaget af udenlandske hackere, der forsøgte at stjæle firmaets 5.000 følgere. Foto Kim Palm

Stofbutik hacket på Facebook: Tyve ville stjæle kunderne

Webshoppen Stofbanditten, der sælger stof til kunder, som syr deres eget tøj, er blevet udsat for et fjendtligt overtagelsesforsøg.

Firmaets 5.000 følgere blev også ramt, da de blev bedt om at afgive deres e-mail og password på en falsk Facebook-login.

Først tirsdag morgen lykkedes det familien at få genskabt deres Facebook-side med køb og salg af tøj og syartikler.

- Det har været fuldstændigt forfærdeligt og jeg har knap lukket et øje siden vi blev angrebet, fortæller Martin Nielsen.

Ifølge Lars Larsen, der er konsulent ved afdelingen for Økonomisk kriminalitet ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, har forbryderne været ude på at stjæle firmaets kunder med henblik på videresalg.

- Stofbanditten havde flere end 5.000 følgere. Derfor er den attraktiv for hackere. For ved at overtage siden kan den sælges videre. Det er der penge i, siger Lars Larsen.