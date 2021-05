Sjællands Musikkorps, det tidligere »Næstved Garden« får 30.000 kroner fra Mærk Næstved-puljen til marchture i byen. Arkivfoto.

Støttekroner til Sjællands Musikkorps

Næstved - 20. maj 2021 kl. 11:44 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

Sjællands Musikkorps, det tidligere »Næstved Garden« er bevilget 30.000 kroner i støtte til at gennemføre fire marchture med små stop med kortere koncerter i Næstveds Bymidte i løbet af perioden juni til oktober i år.

Økonomiudvalget i Næstved Kommune besluttede på sit seneste møde at yde støtte til at dække konkrete udgifter til forplejning ved marchturene samt bidrage til foreningens udgifter til administration, lokaleleje og uniformer.

Her bakkede syv ud af ni medlemmer op om at bevilge det ansøgte beløb på 30.000, hvorimod Enhedslisten og SF stemte for at følge administrationens indstilling på kun 24.000 kroner.

Mærk Næstved Pengene tildeles fra kassen; Mærk Næstved, som handler om aktiviteter i Næstveds Bymidte, og Sjællands Musikkorps' marchture opfylder flere af Mærk Næstved-puljens kriterier til arrangementer.

Sjællands Musikkorps tager på cirka to timer lange marchture, hvor korpset indimellem standser på udvalgte lokaliteter og optræder små »standkoncerter« af ca. 15 minutters varighed. Ved hver koncert deltager hver gang cirka 20 musikere og tamburmajor i uniform.

Ingen penge Sjællands Musikkorps har i lang tid heller ikke haft mulighed for at mødes til øveaftener, marchture og koncerter på grund af Covid-19 og de særlige regler for at udøve musik i større grupper.

- Vi er derfor ekstra glade over, at vi nu - udendørs - kan genoptage træningen, skriver regissør Torben Stag i sin indstilling til kommunen. Han peger desuden på, at der fra byens handels- og detailliv er stor interesse for, at musikkorpset optræder.

Sjællands Musikkorps modtager ingen anden økonomisk støtte af nogen art og er alene båret af lokale kræfter. Eneste indtægtskilde er ifølge korpset alene honorarer fra optræden, hvoraf størstedelen af alle indtægter anvendes til uniformer til musikerne.

Budget Musikkorpset budgetterer med, at hver march koster i omegnen af 7.500 kroner per optræden, og har desuden kontakt til Cityforeningen, som de vil aftale konkrete datoer for arrangementerne og markedsføring med. Ligesom Cityforeningen ser positivt på Sjællands Musikkorps' marchture i Næstved Bymidte, og det er allerede lavet aftaler med spejderne »Det grønne Tamburkorps« om 10-12 arrangementer i 2021.

Sjællands Musikkorps har tidligere modtaget støtte fra Mærk Næstved på ca. 15.000-17.000 kroner i årene 16, 18 og 19.

Mærk Næstved-puljen resterer således nu 781.636 kroner.

