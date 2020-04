Støt Holmegaard Værk med årskort

Holmegaard Værk har pt. udskudt åbningen på ubestemt tid. Vil man gerne støtte Holmegaard Værk, så er der mulighed for allerede nu at købe årskort til det kommende museum i Fensmark.

- Det vil være en måde at støtte os på nu, og årskortet træder først i kraft, når det bliver brugt første gang, siger Keld Møller Hansen, administrerende direktør for Museum Sydøstdanmark, som står bag Holmegaard Værk.

Et årskort er personligt men giver også gratis adgang til de andre museer under Museum Sydøstdanmark som Næstved Museum, borgmuseet i Vordingborg og borgringen i Køge. I øjeblikket er der 20 procent rabat på årskort, så det i øjeblikket koster 235 kroner. En voksenbillet til Holmegaard Værk købt ved indgangen koster 150 kroner. Årskortet giver halv pris på billetten til én ledsager og lidt rabat i museumsbutikken, særlige invitationer med mere.

Støttebeviser

Museet er i gang med at undersøge om firmaet Billetexpressen, som håndterer billetsalget lige nu, også kan levere støttebeviser til museet og mulighed for på forhånd at købe en almindelig adgangsbillet, som man så kan indløse, når museet åbner.