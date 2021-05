Du rammer hjertet af Holmegaard, og vores hjerte banker hurtigere, når pulsen slår her igen. Velkommen til Jim SOLO, sagde borgmester Carsten Rasmussen og klippede det røde bånd for officielt at åbne udstillingen på Holmegaard. Fotos: Thomas Olsen

Størrelsen betyder noget

Kunstudstilling: Du kan kun gætte dig til, hvordan et bryst virker som stort. Kunstneren, designeren, fotografen Jim Lyngvild mener, at alt stort er godt.

Hvem vil ikke gerne være monteret for eftertiden med sin unge glatte pande, lidt ældre klogere blik og sin ranke erfarne holdning. Vores majestæt kan ikke ønske sig et smukkere eftermæle.

Det er umuligt ikke at føle sig bjergtaget, når man står foran en tre meter høj skulptur af vores dronnings kontrafej. Her er alt det gode af Dronningen portrætteret og foreviget med de smukkeste detaljer hentet fra forskellige tidsaldre.

