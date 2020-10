Gasledningen pløjes ned gennem Sjælland, hvor landmændene plejede at pløje deres marker. Fotos: Anna C. Møhl

Større erstatning på vej til landmænd: Gasledning bliver forsinket

Ikke nok med, at arbejdet med at anlægge en gasledning tværs over landet er forsinket, så bliver det også dyrere. Det statsejede Energinet, der står for anlægsprojekter, anerkender, at den model, som har været brugt til at beregne erstatning til landmændene, er forældet.