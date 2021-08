Se billedserie Facaden på Café 55. Bag murene og i baggården har voldsomme fester gennem sommeren forstyrret de omkringboende naboer. Fotos: Kim Palm

Send til din ven. X Artiklen: Støjhelvede: Lejerne har frit spil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Støjhelvede: Lejerne har frit spil

Næstved - 28. august 2021 kl. 04:30 Af Jeppe Sahlholdt og Kim Palm Kontakt redaktionen

Forestil dig, at Crazy Daisy eller en af byens andre natklubber i maj måned ændrede sine lokaler til »beboelse«, inviterede venner og gæster indenfor og holdt fester til den lyse morgen under påskud af at være en privatfest.

Læs også: Det sidste rødblusede brøl

Uden bevilling til at sælge alkohol er det tidligere værtshus Café 55 denne sommer genopstået som feststed for byens unge.

Men de unge hævder, at det er privatfester, at lokalerne bruges som beboelse og på den måde kan hverken politiet, naboerne eller kommunen gøre så meget andet end at rive sig i håret over situationen.

Så længe lejerne ikke registrerer en virksomhed på adressen, behøver de hverken en bevilling til at sælge alkohol eller at følge Miljøbeskyttelsesloven, som andre værtshuse og natklubber er underlagt.

Derfor har der været frit spil på Vordingborgvej 55 siden maj. Til stor frustration for de omkringboende naboer. De har været generet af fester hver eneste weekend med høj musik, uro, hærværk, tisseri og opkast i haverne og en generelt manglende respekt for både politiet og omgivelserne.

- De opholder sig i vores haver og helt tæt på vores boliger, hvor der ellers ikke er adgang. Festerne varer ofte til langt hen på natten eller morgenstunden både på hverdage og i weekenderne. Sådan lyder det i en underskriftsindsamling, som flere naboer har underskrevet og sendt til ejeren af ejendommen, Andreas Westergaard. Han har intet med festerne at gøre, men har lejet lokalerne ud til to unge mænd, der har festet vildt denne sommer. De har planer om at åbne en pub på adressen, og forberedelserne er i gang, så byggerod- og larm fylder i øjeblikket i dagtimerne i villakvarteret.

Det er Ndonje Francis og Kasper Elgarth-Bærendsen, som har lejet den tidligere pub. På det sociale medie TikTok har de lagt adskillige videoer op af fester på adressen, og planerne om at åbne en pub på stedet deles også på mediet.

Forskud på glæderne De to unge mænd har allerede taget hul på festerne, og indtjeningen er der også styr på.

I en video på TikTok fortæller Ndonje Francis åbenlyst om, at man kan leje sig ind lokalerne og holde fester for 4.000 kroner. På den måde kan de to samarbejdspartnere spare sammen til at åbne deres pub. En af naboerne fortæller, at hun har set en annonce for udlejning af lokalerne på Facebook, men den er siden blevet slettet.

Næstved Kommune bekræfter i et brev skrevet den 23. juni, som Sjællandske har læst, at kommunen har modtaget og er bekendt med naboernes mange klager over støj fra festerne, som holdes i det tidligere Café 55 på Vordingborgvej.

De to lejere, Ndonje Francis og Kasper Elgarth-Bærendsen, som holder festerne, har også modtaget brevet.

Næstved Kommune gør i brevet lejerne opmærsom på en lang række forhold, hvis der ønskes at drives værtshus og foregå udlejning til fester i lokalerne.

Det drejer sig blandt andet om støjgrænser, brandfare og at gæsterne ikke har adgang til baggården, hvor noget af den værste larm når naboerne. Og så selvfølgelig alkoholbevilling. Men forbeholdene er hypotetiske, så længe der ikke registreres en virksomhed på adressen.

Kommunen har ikke fået respons på brevet fra juni, og siden er festerne kun intensiveret. Så længe adressen ikke er registreret som virksomhed, men som beboelse, kan festerne gå under radaren som »privatfester«.

Politiets ansvar Politiet har igen og igen været på besøg for at konfiskere musikanlæg, og imens har kommunen været bundet på hænder og fødder. Det fortæller centerchef for Plan og Miljø i Næstved Kommune, Jens Bach.

Han kalder situationen »træls«, men bekræfter, at så længe de to lejere ikke har registreret adressen som virksomhed, så er det politiets ansvar at lukke ned for de »private« fester.

I et brev skrevet til naboerne den 24. august skriver Jens Bach følgende.

- Der er ikke oprettet et firma med tilknytning til adressen og lejerne har ikke søgt om bevilling eller andet i forhold til de aktiivteter, som foregår på adressen. Indtil da må Næstved Kommune henvise til, at det er politiet som er myndighed i forbindelse med de gener I oplever.

I brevet skriver han, at kommunen planlægger at tage på tilsyn på adressen de kommende uger for at undersøge, om der er tale om en virksomhed.

Intet at gøre Indtil da må naboerne kontakte politiet, når festerne og uroen tager overhånd.

Allan Holm, der er vicepolitikommissær hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, bekræfter, at politiet ved adskillige lejligheder er blevet kaldt ud til Café 55, når naboerne har klaget over støjende adfærd.

Men selvom betjentene næsten har haft fast gang på adressen siden maj, er der ikke meget, de kan stille op, fortæller Allan Holm.

- Da det drejer sig om privatfester har vi den mulighed at vi kan henstille til dem om at skrue ned. Bliver de ved kan vi give dem et påbud og inddrage deres soundbokse og sigte dem efter ordensbekendtgørelsen om musik til ulempe, siger han.

Han ønsker ikke at kommentere den konkrete sag, men bekræfter at flere naboer har klaget og at politiet hyppigt har været forbi den tidligere beværtning på Vordingborgvej.

En nabo, der ønsker at være anonym, siger til Sjællandske, at hun efterhånden er træt.

- Kommunen skyder bolden videre til politiet, som skyder den tilbage igen. Jeg savner virkelig, at myndighederne samarbejder. Alt vi ønsker, er at få aften- og nattero, som jeg bestemt ikke tror, de unge kan overholde uanset om de kalder det private fester, selskabslokaler eller pub. De respekterer ingenting.

relaterede artikler

Mand holdt fanget, tæsket og truet på livet 27. august 2021 kl. 11:39

Derfor stiller Pia Kjærsgaard op i ny kreds 27. august 2021 kl. 04:43