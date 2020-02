DRs Bigband med Miho Hazama i spidsen spiller i JB10 torsdag aften. Foto: DR Foto: Picasa

Stjernedirigent med stoooort band gæster JazzGrooves

Næstved - 19. februar 2020 kl. 07:30 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når ungdomshuset JB10 torsdag aften åbner dørene til koncert, er der i mere end en forstand en stor oplevelse på vej. DRs Big Band regnes for at være et af verdens fornemste inden for sin genre med en enestående historie med mesterlige musikere og dirigenter.

Bigbandet medbringer den verdensberømte japansk-amerikanske jazzkomet Miho Hazama, som svinger dirigentstokken. Miho Hazama er klassisk uddannet, men fejrer triumfer i mange lande på grund af sit enestående talent som dirigent, komponist og arrangør for forskellige big bands i blandt andet Tokyo og New York, og nu for en længere periode i Danmark.

DRs Bigband har valgt temaet JazzGrooves-koncerten. Nemlig »Guld fra arkivet«. Det er kompositioner og arrangementer af nogle af de tidligere berømte dirigenter bigbandet har haft: Ray Pitts, Thad Jones og Bob Brookmeyer.

Da The Jazz Grooves Crew forestiller sig, at mange gerne vil opleve et stort bigband i en mindre kælder med plads til 100 gæster, skal der indløses billet - gratis. Dørenen åbnes i Jernbanegade 10 klokken 18.30.

