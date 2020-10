To personer stjal torsdag varer fra Bilka i Næstved Storcenter og blev efterfølgende sigtet for butikstyveri.

Stjal varer med hash på lommen

De to gik gennem kassen uden at betale, og de blev begge sigtet for butikstyveri. Da politiet undersøgte den 25-årige, fandt betjentene to små poser med 1,1 gram hash. Han blev derfor også sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.