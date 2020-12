Stjal tøj fra Bilka: Så unge var de

Tirsdag aften fik politiet en anmeldelse fra Bilka i Næstved Storcenter om, at personalet tilbageholdt to kvinder, som var gået gennem kassen uden at betale for noget tøj. Det var en 18-årig kvinde fra Holbæk og en 16-årig pige fra Faxe. De blev begge anholdt og sigtet for butikstyveri. De blev afhørt på stedet og løsladt umiddelbart efter.