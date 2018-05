Stilskifte på trænerbænken hos Team FOG

Den nu tidligere assistent har ifølge klubbens ledelse været det oplagte valg.

Med serberens afgang til tysk basket har Team FOG Næstved handlet hurtigt og fundet Skobaljs afløser i løbet af få dage.

Der bliver tale om en rekruttering fra egne rækker, da det bliver assistenttræner Chris Gillet, der i de kommende to sæsoner har fået kontrakt som cheftræner for Team FOG Næstved.

- Jeg blev meget overrasket, da Andreas Larsen første gang nævnte, at det var en mulighed, at jeg kunne blive cheftræner, men jeg var slet ikke i tvivl, da jeg fik det endelige tilbud, siger Chris Gillet, der lader forstå, at dialogen med Andreas Larsen har stået på over en længere periode.

Dermed kan man spekulere i, om ikke Chris Gillet var klubbens førstevalg, lige meget om Milan Skobalj havde ønsket at forlænge den aftale, der løb ud efter denne sæson.

Alt det er spekulationer, som Chris Gillet ikke skal tænke over. For den nye Team FOG Næstved-træner er det helt andre tanker, der fylder lige nu.

- Jeg er meget stolt over at få chancen. Jeg har følt, at jeg var klar til at blive cheftræner, men jeg havde nok ikke forventet, at jeg kunne få chancen her, så det var en positiv overraskelse, da jeg fik muligheden, siger Chris Gillet.

Han har allerede gjort sig tanker om en spillestil, og der kommer til at blæse nye vinde over det sydsjællandske basket-landskab.

- Jeg vil gerne spille en anden form for basket, end vi har gjort i de seneste par sæsoner. Jeg vil gerne have os til at spille hurtigere, og dermed ikke sagt, at vi skal afslutte hurtigt. Det handler mere om, at vi skal flytte bolden hurtigt rent offensivt. Defensivt vil jeg gerne have spillere med en god størrelse, så vi kan bytte på modstanderholdets screeninger, siger Chris Gillet.

Chris Gillet er med sine 28 år en meget ung cheftræner, men det skal man ikke lægge så meget i, hvis man spørger Andreas Larsen.

- Det betyder ikke noget i den her sammenhæng. Chris har en kæmpe viden og stor indsigt i spillet. I forhold til den profil vi har opstillet for vores nye træner, så passer han perfekt. Han er en moderne træner, der er meget analytisk og rigtig god til at kommunikere med sine spillere, siger Andreas Larsen.