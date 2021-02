Selvom der ligger sne en del steder, kører folk generelt efter forholdene, lyder meldingen fra Falck i Næstved. Foto: Kim Palm

Stilhed for snestormen: Falck er klar

Næstved - 09. februar 2021 kl. 16:07 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen

Kong Vinter rasler for alvor med sablen på Sydsjælland og i Næstved Kommune. Med temperaturer langt under frysepunktet, sammenholdt med kraftig vind og sne i vejkanten, bør det betyde trafikale udfordringer. Og for at gøre situationen meget værre har DMI varslet snestorm i området fra tirsdag morgen til og med onsdag eftermiddag. Lokalt kan der falde op imod 10 til 15 centimeter sne på Sydsjælland.

Læs også: Park og Vej er presset i kampen mod vinden og snemasserne

På trods af den hårde prognose har den varslede snestorm tirsdag eftermiddag ikke gjort sit indtog endnu i Næstved Kommune, og det kan mærkes på den gode måde hos Falck-beredskabet i Næstved.

- Enten lader snestormen vente lidt på sig, eller også går vi fri. Vi går lidt om den varme grød, for det er minimalt, hvad vi har haft at lave. Vi er så godt med, at vi præventivt kører rundt på de udsatte steder, lyder det opløftende svar fra Assistancefaglig leder, Kim Antonisen, fra Falck i Næstved.

Ikke til at spøge med Den udmelding er noget af en kontrast til mandagens melding, hvor den kraftige blæst og fygning skabte problemer, fortæller Kim Antonisen.

- Mandag var hård kost på den gode måde. Der havde vi under-fløjteme travlt, der lå vi vandret det meste af dagen for at forsøge at følge med, og alle var ude at køre, siger han.

På Twitter opfordrer Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til at blive hjemme i størst mulig grad. Hvis man skal ud at køre, så kør i god tid og efter forholdene, for vejret er ikke til at spøge med.

Den opfordring virker til at have haft den fornødne effekt på trafikanterne.

- Der er generelt ikke ret mange, der er ude at køre. Det skyldes jo flere faktorer, blandt andet at folk arbejder meget hjemme, men også, at folk er gode til at køre efter forholdene. De sager, som vi har kørt mest ud til har været starthjælp, eller at folk på grund af blæsten er blevet fanget i en snedrive eller kørt i grøften, afslutter Kim Antonisen.

Hvis man kører fast, ikke kan starte bilen eller kører i grøften, skal man kontakte SOS Dansk Autohjælp eller Falck. Det kommer helt an på, hvilket abonnement, man har.

