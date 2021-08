Se billedserie Fra venstre Nabila Farzad, sønnen Elias, og Idris Farzad med datteren Nikita på skødet. Privatfotos

Stilhed før stormen: Idris fra Næstved frygter for familiens liv i Kabul

Næstved - 17. august 2021 kl. 10:04 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

Mens timerne går, er der ikke andet at gøre end at vente, passe sit arbejde og mødes med andre herboende afghanere og følge med i nyhederne for formand i Dansk-Afghansk Forening i Næstved, Idris Farzad.

- Det er rart at have nogle at snakke med. Det har givet meget. Nu nyder vi vores liv i Danmark, som har gjort en flot indsats dernede - det hører jeg også fra min familie i Afghanistan - men det er så hjerteskærende, at den indsats nu er tabt. Afghanistan er vores fælles historie, siger Idris Farzad.

Han er i chok over, at det er gået så hurtigt.

Hans forældre og søskende bor i Kabul. Et forladt folk, der bekymrer sig om den fremtid, som lige nu synes at smuldre for øjnene af dem og resten af verden efter 20 års krigsførelse med dansk deltagelse. Forgæves.

En fremtid, hvor piger ikke må gå i skole. En tilbagegang til dengang Taliban sad på magten i landet fra 1996 til 2001.

Sent søndag blev Kabul forandret, og herboende afghanere har siden magtesløse set til via både danske og udenlandske nyhedskanaler og sociale medier.

Mange spørgsmål Der er mange spørgsmål, som melder sig. Det er ikke længere et spørgsmål, om Taliban rykker ind, men om, hvordan. Om Kabul vil blive lagt i ruiner af blodige kampe som dem, der smadrede byen i midten af 1990'erne. Om hvem og hvor mange der kan nå at flygte.

Den slags spørgsmål stiller Idris Farzad sig selv hver eneste time i takt med at den humanitære krise forværres.

Han følger med på sociale medier og i nyhederne, om hvordan afghanere forsøger med alt, hvad de har, at komme med fly ud af landet, mens Talibans styrker omringer lufthavnen.

Bygger bro Idris Farzad bor i Næstved og er formand for Dansk-Afghansk Forening, som har 75 medlemmer i Næstved.

Han flygtede til Danmark fra Afghanistan i 2001, giftede sig med sin kone, Nabila, fik to børn og var i 2007 med til at stifte foreningen, der arbejder med at bygge bro mellem dansk og afghansk kultur. Foreningen arrangerer både grillaftener, skovture og ture til Dyrehaven.

Idris Farzad er i daglig kontakt med sin familie i Kabul via sociale medier. De kan snakke i telefon sammen, og de er indtil videre i god behold. Men de er chokerede og frygter for fremtiden.

Russisk socialpædagog Idris Farzad var 16 år, da han rejste fra Afghanistan for at blive udvekslingsstudent i Rusland. Da han efter endt ophold ville rejse hjem, havde de politiske forhold i landet imidlertid ændret sig så meget, at det ikke var muligt. Han blev derfor i Rusland og færdiggjorde sin uddannelse. I 2001 kom han til Nørre Alslev, hvor han fik danskundervisning og hjælp til at få Undervisningsministeriets godkendelse af den uddannelse som socialpædagog, som han havde med sig fra Rusland.

Da Sjællandske kontakter ham mandag, er han på arbejde som socialpædagog på et opholdssted i Vordingborg.

Men mange tanker er rettet mod familien i Kabul, og Afghanistan i det hele taget, fortæller han. Søndagen blev brugt med at se nyheder med andre medlemmer af foreningen.

- Der er ikke mange, der sover om natten i øjeblikket, siger han.

Øde gader Mange af foreningens medlemmer har klare minder fra dengang, de boede i Afghanistan under Tailbans kontrol, fortæller Idris Farzad. De ved derfor, hvor katastrofal situationen kan blive. Men mandag har der været nogenlunde roligt i gaderne udenfor lufthavnen. Familien i Kabul fortæller om øde gader og lukkede butikker. Folk er blevet anbefalet at blive hjemme fra arbejde, og børnene bliver hjemme fra skole, lyder det. Men Idris Farzad frygter, at det bare er stilhed før stormen.

- Min bekymring er ikke kun møntet på min egen familie, men hele landet. For fremtiden og for pigernes skolegang, siger Idris Farzad.

