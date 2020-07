Stigsnæs Havn har nogle indlysende fordele, som giver andre industrihavne store udfordringer - såsom beliggenhed og dybde. Arkivfoto

Stigsnæs Industrihavn står klar til at servicere

Næstved - 22. juli 2020 kl. 18:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Solveig Hansen

Det kommer ikke som en overraskelse for direktør i Stigsnæs Industrihavn A/S, Klaus Peter Riggelsen, at det kan være en udfordring med havneaktiviter i bynære områder - en udfordring som Næstved Havn aktuelt er ramt af.

- Det er et tiltagende problem med havneaktiviteter i bynære områder, når der støjes og støves, og det kan ikke undgås, når der lastes og lodses foderstoffer, råstoffer, jernskrot og andet, men på Stigsnæs, som er en fritliggende havn, er det ikke et problem. Her forstyrrer man ingen. Og tendensen er helt klart, at man vil have havnedrift fjernet fra bynære områder, lyder det fra Klaus Peter Riggelsen i en pressemeddelelse som en kommentar til den seneste debat om havnedrift på Sjælland.

Senest netop vedrørende lukning af Næstved Havn. Pressemeddelelsen er dermed nem at tolke som en åben invitation fra Stigsnæs Industripark A/S til at samarbejde med både private og offentlige spillere.

Som der står i pressemeddelelsen også »meget gerne med kommuner, der måtte ønske at ændre deres erhvervshavn til bolig- og rekreative områder og henlægge deres havnedrift til et andet sted«.

Korsør i tankerne En formulering som også let kan være møntet på Korsør Havn, der også har haft sine egne udfordringer med støj gennem tiden.

Stigsnæs Industrihavn A/S købte tidligere på året både Stigsnæsværket, Stigsnæs Transithavn og Stigsnæs Kulhavn i en samlet pakke af Ørsted til et ukendt millionbeløb.

Bag industrihavnen står et konsortium dannet af Rimeco Aktieselskab, Aabenraa, Kloster A/S, Løsning, HM Entreprenør A/S, Horsens, og P. Olesen & Sønner A/S, Hovedgård.

- Vi er i fuld gang med at udvikle havneområdet på Stigsnæs kommercielt, og vi forventer, at nedrivningen af værket bliver sat i gang i det kommende efterår. Havnen ved Stigsnæsværket er Danmarks dybeste, og selskabet bag havnen står klar til at servicere erhvervslivet med havneservice indenfor omlastning og oplagring i Stigsnæs, lyder det videre fra Klaus Peter Riggelsen.

Det har desværre ikke været muligt for Sjællandske at få en yderligere uddybning af den aktuelle status for Stigsnæs Industrihavn A/S, da Klaus Peter Riggelsen i øjeblikket holder ferie.