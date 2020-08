Der er højt til loftet og sagtens mulighed for at placere deltagerne med god afstand mellem stolene i Ressource Citys lokaler på Maglemølle. Her foto fra Ressource Citys store miljøkonference i januar 2017. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Stigende smittetryk aflyser konference og større møder

Koryfæer fra byggebranchen var på tirsdag, den 18. august, klar til at stille op på Maglemølle og fortælle om grøn omstilling i byggebranchen, men det bliver alligevel ikke til noget. Torsdag eftermiddag har Ressource City fået besked på, at arrangementet skal ændres til et webinar.

- Det er rettidig omhu. Vi gør, hvad vi kan for at holde smittekæderne i Næstved nede, siger kommunaldirektør Rie Perry.

Kommunens direktion har torsdag meldt ud internt, at alle store fællesarrangementer blandt kommunens medarbejdere er aflyst, foreløbig frem til 1. november. Det gælder blandt andet en planlagt konference for skoleområdet med normalt omkring 190 deltagere og det årlige fælles lederforum i oktober, som tæller cirka 100 ledere. Arbejdsmiljøkonferencen med normalt 350 deltagere bliver holdt ved hjælp af streaming.

- Tiltagene sker for at passe bedst muligt på vores medarbejdere og borgere og for nemmest muligt at kunne opspore smittekæder, siger Rie Perry.