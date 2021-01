Stige kan redde liv

Den gule stige er placeret nærmest udløbet under krydset Havnegade-Slagkildevej mod havnen. Den er sat op for nylig, idet der sidste år var et uheld med en ung mand, der i beruset tilstand faldt i vandet. Han var tæt på at omkomme, men blev heldigvis reddet op, da han råbte om hjælp. Foto: Jan Jensen