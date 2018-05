Elin Karbech er i dag 41 år og tidligere SAS-stewardesse gennem 11 år. Hun driver nu Karbech Mindul Life ApS fra Omøvej 6. Missionen er at hjælpe mennesker til at blive venligere over for sig selv og hinanden. Foto: Niels Brande

Stewardessedrømmen faldt til jorden

Desværre sluttede karrieren som stewardesse med et brag for i dag 41-årige Elin Karbech fra Næstved.

I årene hos SAS gik det trægt for det skandinaviske flyselskab, og stewardesserne kom til at flyve oftere og arbejde mere.

Men noget var galt. Hun kunne ikke holde til et stressende liv på farten, og det begyndte blandt andet at ramme hendes søvn, når hun var hjemme i Danmark.

Et årti senere blev Elin Karbech sygemeldt for anden gang, men denne gang kom hun ikke tilbage i jobbet som stewardesse. Under sygdomsperioden fandt hun ud af, at hun var ramt af en depression, angst og stress. Hun led ifølge diagnosen af arbejdsrelateret belastningsreaktion som var på vej til at udvikle sig til generel angst.