Send til din ven. X Artiklen: Steiner Steinmetz har det sorte bælte i ord Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Steiner Steinmetz har det sorte bælte i ord

Næstved - 16. juli 2021 kl. 13:24 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Fortæller: Det er et værktøj for politikere og nyhedsværter. Gestikulation virker, hvis den er naturlig, og fagterne udtrykker det engagement, der er bag den gode historie.

Steiner Steinmetz tænker på alt muligt andet, når han optræder som historiefortæller. Han har det, der skal til at fange opmærksomheden.

Det er et år siden, han flyttede med sin familie til Næstved. Og han keder sig ikke.

Netop nu er han aktuel historiefortæller nær kirker, og her er alle inviteret til at mødes omkring et træ. Ligesom mennesker har alle træer en historie.

Taler i et væk Det er Næstved Provsti, der står bag striben af gratis arrangementer. Alle træer har en historie, og Steiner Steinmetz er manden, der med stor indlevelse forstår at indfange øjeblikket blandt gamle og unge.

Han blev professionel historiefortæller for 16 år siden, og det er ingen overraskelse for dem, der gik i klasse med unge Steiner Steinmetz.

- Jeg stod klædt ud som Mikkel Langbue og fortalte gale fortællinger på Esrum Kloster. Bagefter var der en fra min grundskole, der henvendte sig. Hen kunne genkende stemmen, og han fortalte, at jeg allerede som 12-årig talte i et væk.

Finder pigen og drengen Steiner Steinmetz er blandt andet kendt for sine succesfulde Lystløgneraftener i Huset i København. Han har skrevet en bog om formidling, og hans forgreninger ud i ord og fortællinger trækkes på en hest med mere end fire ben.

Han kalder sig selv en ordskaber, og han holder meget af at vække de piger og drenge, der stadig findes i de lidt ældre kroppe.

Dét at slukke tv'et, slippe telefonen og hengive sig til at lytte til den gode historie - det er helt fundamentalt. Alle er vokset op med at få fortalt historier - og husker, hvordan det var at få læst dem højt.

Steiner Steinmetz er vild med Næstved. Det gælder ikke mindst naturen og træerne. Gennem sommeren samler han mennesker omkring markante træer i kommunen og underholder med en god historie. Foto: Jan Jensen

Sproget er dit ansvar - Ord er din tryllestav, og det du siger, må du også stå til ansvar for. Fortæller du noget skidt, vil der blive reaktioner. Det er et vigtigt budskab. Ikke mindst blandt unge, som jeg holder foredrag for, siger Steiner Steinmetz.

Han har holdt "Forællerangreb" på 200 skoler, og han er vild med den måde sproget blomstrer blandt unge.

Steinmetz har også været hyret af en bankdirektør, der gerne ville give de ansattes tale- og kommunikationsevner et spark bagi. Mænd i pæne jakkesæt har det med at tænke "fremadrettet" og glemme at de en gang kunne finde på at sige: - Det man siger er man selv.

Historien lever Når historiefortælleren samler mennesker omkring et træ, så er der naturligvis en historie at fortælle.

Steiner Steinmetz holder sig aldrig til sit indre manuskript, men tilpasser altid forsamlingen og publikummet.

Sværdet, Leopold eller en kat, der lister forbi. Han er kvik til at bygge videre på historien, mens fagter og mimik indgår i kropssproget. Resultatet er, at publikum går hjem med en oplevelse, de kan huske og en historie, de får lyst til at fortælle videre.

Flere løgnhistorier Historiefortælleren taler stadig i et væk:

- Det er ikke den, der ved mest, der er bedst til at fortælle om det, konstaterer Steiner Steinmetz, som i øjeblikket arbejder på at finde samarbejdspartnere til at gennemføre sine berygtede løgnhistorier i Næstved til efteråret. Her skal publikum regne ud, hvilken af i alt fire historier, er den sande.

Nogle må ned i græsset Steiner Steinmetz ordforråd er overbevisende. Det er nyttigt til at møde mennesker med, og det passer godt ind med den store fritidsinteresse: Aikido.

- Det er en japansk kampsport, hvor man bruger modstanderens energi til at forsvare sig med. Man kan begynde med at flytte sig. Man bruger sit tyngdepunkt, og nogle må ned i græsset igen og igen, siger Steiner Steinmetz.

Han har, hvad der hedder 3. dan, sort bælte. Forsvaret i den gamle kampsport bruges også verbalt, hvis det kommer til en dyst på ord og holdninger.

Mange konflikter kan løses ved at udvise balance og ro: Give sig selv til kende, som den man er og ikke acceptere, hvis nogen måtte forsøge at ødelægge, det man selv står for.

Næstved er den fedeste by Steiner Steinmetz er opvokset i Holbæk. Han har haft 15 år på Vesterbro, 13 år i Gudhjem og for 3 år siden mødte han kvinden, der blev hans hustru.

- Da vi blev samlet med "dine og mine børn" begyndte vi at se os om efter et nyt sted. Vi har været vidt omkring. Kiggede på Sorø, Ringsted og Slagelse, men det blev her i Næstved. Det er et år siden, vi flyttede hertil og vi er så glæde for at bo her, siger Steiner Steinmetz, der nyder at bruge området omkring Susåen og turen langs kanalen.

54-prige Steiner Steinmetz har et sprudlende ordvalg, og så har han det sorte bælte i aikido - en japansk kampsport, hvor modstanderens kræfter bruges til at forsvare sig selv. Foto: Jan Jensen