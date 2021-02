Status efter første år: Corona kræver klar kommunal kommunikation

- Jeg synes, værdighed har været nøgleordet. Vi får det til at hænge sammen og står det igennem med værdighed. Der er selvfølgelig sket fejl undervejs - mennesker er pressede - og det har ført til konflikter, men det har ikke været det, der har kendetegnet billedet. Det har i stedet været, at vi står sammen og løser opgaven på bedste vis. Vi kan godt klappe os selv på skulderen, siger han.

I dag er det præcis et år siden, at den første dansker blev testet positiv for Covid-19. Derfor gør Jakob Bigum Lundberg, direktør for sundhed, ældre, handicap, psykiatri og arbejdsmarked i Næstved Kommune, status over det første år med pandemien.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her