Der er sket en stigning i antallet af børn, der benytter nødpasning på dagtilbudsområdet, fortæller børne- og kulturdirektør i Næstved Kommune Hanne Dollerup. Her ses hun til indvielsen af Fuglebjerg Biblioteks fortællerrum i starten af 2018.

Status: Flere børn nødpasses

Næstved - 07. april 2020 kl. 07:32 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunens folkeskoler, børnehaver, vuggestuer, dagplejere samt skolefritidsordninger har været lukkede i godt tre uger for at mindske spredningen af coronavirus (Covid-19).

Der er sket en stigning i antallet af børn i nødpasning på dagtilbudsområdet, mens tallet er nogenlunde stabilt på skolerne. Det fortæller børne- og kulturdirektør i Næstved Kommune Hanne Dollerup.

Næstved Kommune sender med jævne mellemrum tal til Kommunernes Landsforening (KL) i forhold til behovet for nødpasning. Seneste opgørelse fra torsdag den 2. april viser, at der blev passet flere børn i daginstitutionerne end ugen før.

Samlet set var 183 børn i alderen 0-6 år tilmeldt nødpasning, og af dem mødte 151 op. Til sammenligning var tallene den 25. marts 135 tilmeldte børn, og af dem gjorde 79 brug af pasningen.

- Det er næsten en fordobling, men det er stadig et lavt, lavt tal, siger Hanne Dollerup.

Opsøgende indsats Opgørelsen viser, at der i alderen 7-9 år var tilmeldt 40 børn i nødpasning den 25. marts, og af dem gjorde 22 brug af pasningen. Nu er tallet henholdsvis 37 tilmeldte børn og 24, der mødte op.

Der findes ingen statistik over årsagen til, at forældrene har gjort mere brug af nødpasningen i den tredje uge end i de første to uger. Det er derfor ikke til at sige, om det skyldes, at forældrene er blevet kaldt på arbejde, eller om de er løbet tør for ferie eller afspadsering.

Hanne Dollerup vurderer dog, at en af årsagerne kan være, at man har skruet op for den opsøgende indsats i forhold til udfordrede familier for at sikre, at de børn, der har brug for nødpasning også får det.

Næstved Kommune er begyndt at kontakte de familier, der ikke benytter nødpasning, men som måske kunne have brug for det. Det kan være børn, unge og familier med særlige og komplekse problemstillinger.

På nødpasningens allerførste dag den 16. marts mødte i alt 89 børn op i alderen 0-9 år.

