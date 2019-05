Statsministeren på ZBC: Kom ikke og sig jeg ikke advarede jer

- Egentlig ville jeg helst undgå at tale om Rasmus Paludan. Men I har krav på et svar. Og der er to ting, der fylder mig med stor tristhed. Det gør mig trist, at vi har at gøre med en mand, der vil forbyde en bestemt religion. Og det gør mig uendelig trist, at han efter at have rejst rundt og tordnet had i halvandet år, hvor folk nærmest ignorerede ham, pludselig fik Nørrebro til at stå i flammer, sagde statsministeren.