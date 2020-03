Borgmester Carsten Rasmussen lover, at lørdagens ceremoni bliver gennemført på trods af en stigende frygt for coronavirus. Foto: Thomas Olsen

Statsborger-ceremoni: Borgmester tager coronafrygt i stiv arm

Næstved - 06. marts 2020 kl. 07:30 Af Robert Andersen

Der er vist ingen tvivl om, at der er 15 mennesker i Næstved Kommune, som glæder sig ekstraordinært meget til på lørdag.

Det er dagen, hvor de bliver danske statsborgere. Dagen, hvor de i byrådssalen som det sidste ritual skal modtage borgmester Carsten Rasmussens (S) håndtryk, for derefter endeligt at kunne kalde sig danske statsborgere.

Arrangementet begynder kl. 13 i byrådssalen, men der kan være en uforudset hændelse, der kan komme lidt i vejen for den længe ventede ceremoni - coronavirusset.

Det var den tidligere VLAK-regering, der i 2018 indførte reglen om, at man skal give hånd til borgmesteren eller en person udpeget til det for at kunne kalde sig dansk statsborger.

Nu er der imidlertid kommet en coronavirus på tværs. Selv kongehuset har taget den ekstraordinære forholdsregel, at medlemmerne ikke længere giver hånd ved officielle lejligheder - som det skete torsdag, da prinsesse Benedikte besøgte Herlufsholm Kostskole.

Det tager borgmester Carsten Rasmussen dog i stiv arm og lover, at lørdagens ceremoni bliver gennemført som planlagt.

- Jeg giver hånd. Jeg har lige givet hånd til et brudepar og jeg giver hånd til de ansatte. Jeg hilser på alle, siger han.

Der er sat håndsprit op uden for lokalet, fortæller Carsten Rasmussen og opfordrer til, at man vasker hænder hyppigt. I Næstved Kommune følger man de instrukser, der kommer fra Sundhedsstyrelsen, og der har de ikke anbefalet, at man ikke giver hånd.

Borgmesteren fortæller, at der ikke er nogen mennesker fra de udsatte områder - Kina, Japan, Italien eller Iran, der skal til lørdagens ceremoni.

- Der er en fra USA, fra Filippinerne og flere andre steder, siger han.

Han forventer, at der kommer i omegnen af 40 mennesker til ceremonien. Ud over de 15, der skal være danske statsborgere, kommer der nogle gæster og 14 byrådsmedlemmer.

Ved ceremonien skal ansøgeren ud over at give hånd også skrive under på at ville overholde Grundloven og grundlæggende danske værdier og retsprincipper.