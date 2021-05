Stationen er pakket ind: Til jul skal den pakkes ud igen

Historien om stationen

Den ældste del af Næstved Station er fra 1870, fra dengang jernbanen kom til byen. Den oprindelige stationsbygning er tegnet af Charles Abrahams. Den rummede billetsalg og godsekspedition, to ventesale til de tre vognklasser, et specielt venteværelse med eget toilet til damer, en restaurant, en forstue for postvæsnet samt et kontor for statstelegrafen.