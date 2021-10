Se billedserie Tilbage i 2017 indviede formand for Teknisk udvalg, Helle Jessen, den nye sti ud på overdrevet, der to år senere blev spærret af lodsejerne. Foto: Mogens Lorentzen

Staten har talt: Fuld offentlig adgang til hele Enø

Næstved - 08. oktober 2021 kl. 04:43 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Landets højeste miljøinstans, Miljø- og Fødevareklagenævnet, har nu endelig afgjort striden mellem Næstved Kommune og de lokale lodsejere om adgang til Enø Overdrev.

I en 14 sider lang redegørelse giver nævnet kommunen ret på samtlige punkter og dermed er der fremover fri og offentlig adgang til hele Enø - også sydspidsen af øen som har været spærret af lokale lodsejere siden maj 2019.

- Jeg har siddet i Friluftsrådet i 20 år og har ikke været et sekund i tvivl om udfaldet af den her sag. Man kan ikke bare spærre naturen af, som det passer én, så jeg er rigtig tilfreds med afgørelsen. Den er indiskutabel og en klar sejr til kommunen og borgerne, siger formand for Teknisk udvalg, Helle Jessen (S).

På med traveskoene Afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet påbyder lodsejerne i Enø Overdrev Laug at fjerne hegn, stenter og låger og dermed sikre fri passage til friluftsfolket, der nu får yderligere 70 hektar at boltre sig på. Det er dog ikke hele overdrevet, der må benyttes til travesko, da sydspidsen af Enø er Natura-2000 område og hjemsted for store flokke af rastende fugle. En del af området må derfor ikke besøges i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli, men det meste af sydspidsen er landbrugsland og dermed gangbart, når forhindringerne bliver fjernet.

Formand for Enø Overdrev Laug, Niels Rørbech, siger i en kortfattet kommentar, at lauget tager afgørelsen til efterretning og tilføjer:

- Nu må vi se, hvor stort et nummer kommunen gør ud af det her. Vi kan bare konstatere, at fuglelivet aldrig har haft det bedre siden vi hegnede området inde.

Spærret af for at beskytte dyrene Det var netop hensynet til de mange gæs og andre rastende fugle, samt kreaturer, får og islandske heste, der fik lodsejerne til at afspærre området fra offentligheden. De var ganske enkelt trætte af alt det renderi ude på overdrevet og lodsejerne blev også støttet af Danmarks Naturfredningsforening, der udtalte:

- Hensynet til naturen vejer tungest på Enø, lød det fra DN Næstved, der i samme åndedrag foreslog omfattende restriktioner mod færdsel og hundeluftning på overdrevet.

Kan ende med politianmeldelse Med den klare afgørelse fra statens øverste miljøinstans vil kommunen nu gå i dialog med lodsejerne med forslag til skiltning, der fortæller hvor offentligheden har adgang - og hvor man ikke må færdes i fuglenes yngletid. Nu venter Helle Jessen bare at høre fra lodsejerne om, hvordan de har tænkt sig at gribe afgørelsen an.

- Jeg håber selvfølgelig på en fornuftig dialog. Men hvis ikke de efterkommer afgørelsen, så ender det som en politisag, hvorefter politiet afgør om der skal gives dagbøder, indtil påbuddet er efterlevet. De har selvfølgelig også muligheden for en civil retssag. Men den vil ikke have opsættende virkning og derfor skal hegn og låger pilles ned, fastslår Helle Jessen.

Fredet område Niels Rørbech ønsker ikke at svare på, hvad lodsejerne har tænkt sig at gøre nu. Han maner til besindighed og noterer sig blot, at der er kommet en afgørelse på den langvarige strid mellem parterne.

- Jeg ønsker ikke at blæse en konflikt op i Sjællandske. Det kommer der aldrig noget godt ud af, tilføjer Niels Rørbech.

Overdrevet blev fredet i 1953 for at bevare den uberørte og smukke natur, som bl.a. rummer et strandoverdrev, som ikke kan opleves ret mange andre steder i det østlige Danmark.