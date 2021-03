Standset i rutinekontrol: Idømt fire års fængsel for narkohandel

Da betjentene undersøgte bilen fandt de hele 247 gram kokain og 41 gram heroin. Der var også to knojern, en totenschläger, to ulovlige knive og et bat.

Endelig kørte Casper Holm også rundt med et større kontantbeløb og flere regnskaber, der indikerede, at der også forinden var handlet en stor mængde narko.

Her lagde han sig fladt ned og erkendte samtlige forhold, han var sigtet for. Dermed kunne det lade sig gøre at idømme ham en såkaldt straksdom. Den lød på fire års ubetinget fængsel, og det valgte den 27-årige at modtage. Han blev overført direkte til afsoning af sin straf.