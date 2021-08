Se billedserie Fighterne går første runde på banen på Herlufsholm Idrætscenter. Fotos: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Stafet For Livet light

Næstved - 28. august 2021 kl. 15:44 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Stafet For Livet lever stadig, men årets udgave er slet ikke som det plejer at være.

Man må kigge langt efter et idrætscenter plastret til med telte, masser af mennesker på løbebanen og en summen af aktiviteter og liv rundt omkring.

Spredte hold - I år er det kun holdet Det'Leth, som hele dagen er her på stadion, siger Peter Haslund, der i år for første gang står i spidsen for Næstveds udgave af Stafet For Livet. Det'Leth er med sine 72 deltagere også et af de største hold kun overgået af Svenstrup Efterskole, hvor 140 elever deltager hjemme på efterskolen. Der er også et hold samlet i Ganges Bro, som på sine løbeture af og til kommer ind på stadion, et hold samlet midt i Fuglebjerg, nogle som skulle dyrke yoga i en lund i Appenæs og så var der et gåhold ude i naturen.

For det med at deltage fra forskellige steder er noget af det nye i år, så ikke alt for mange samles på stadion. Der er stadig coronarestriktioner, så over 500 deltagere ville betyde, at der skulle laves sundhedsplan og inddelinger i zoner med hver sin indgang og boder og toiletter. Og heller ikke alle er trygge ved de store forsamlinger.

Ramt af konfirmationer - Vi er også ramt af konfirmationer, som er flyttet fra foråret til nu på grund af corona. Tre hold har meldt afbud af den grund, siger Philip Green, centerleder for Herlufsholm Idrætscenter.

Og det er heller ikke alle de 134 tilmeldte fightere - nuværende eller tidligere kræftpatienter - som dukker op. Det er nok snarere et sted mellem 80 og 90, der er med til brunch i idrætscenteret.

- Det er helt sikkert på grund af vejret. Hvis man ikke er frisk i forvejen, så er der mange, som ikke vil ud i det her vejr, siger 84-årige Inga Hansen, der lige siden starten af Stafet For Livet i Næstved har været den, der har haft kontakten med fighterne og sørget for at invitere dem.

Næstved har rekorden på landsplan for at samle fleste fightere til Stafet For Livet. Rekorden lyder på 221.

20 år mod kræft Inga Hansen kom med i Stafet For Livet, fordi hun dengang var lokalformand for Kræftens Bekæmpelse i Næstved.

- Jeg blev kontaktet af hovedkontoret, som spurgte, om vi ville være med. Vi anede ikke, hvad de snakkede om, men vi sagde ja til at prøve, siger den friske ældre dame, der bliver ved, så længe hun er frisk. Selv har hun en søn med kræft og har også mistet en svigersøn til kræften, så det giver rigtig god mening at arbejde for kampen mod den barske sygdom.

Normalt starter Stafet for Livet ved middagstid og varer et døgn, men i år er det et endagsforetagende med start klokken 9.

Husk de pårørende Årets udgave startede med velkomst af Peter Haslund og tale ved Kulturudvalgets formand Linda Frederiksen, som faktisk havde været lidt nervøs for at holde denne tale:

- Det her er vigtigt, og som de fleste andre har jeg også haft kræften tæt på, sagde hun og fortalte om dengang hendes mor var indlagt en hel måned på sygehuset med leverkræft.

- Hele familien kæmpede, og hun blev helbredt, men det er vigtigt også at huske de pårørende, når nogen får kræft, sagde Linda Frederiksen og mindedes, hvor meget hun, der dengang var 14, og lillebroren på otte år, dengang var overladt til sig selv med alle spekulationerne, fordi faren skulle tage sig af moren.

- Så det er godt at kunne være samlet her i dag, sagde hun.

Aflyste duer - Næste år skulle vi da meget gerne være tilbage med en udgave over to dage, siger Peter Haslund, der også forestiller sig, at man fremover kan lave en kombi, så der fortsat kan være nogle samlet andre steder men samtidig få flere ind på stadion.

De senere år er Stafet For Livet blevet startet ved at en masse duer flyver mod himlen, men det blev aflyst i år på grund af vejret. Så efter talerne spillede Det Grønne Tambourkorps, så gik fighterne en omgang på banen og så var der ellers frit løb for de øvrige mellem deltagere. I alt deltager der i år et sted mellem 300 og 400.

I år blev Stafet For Livet livestreamet, så holdene andre steder kunne følge med i, hvad der foregik på stadion. Årets udgave slutter med lysceremonien kl. 21.