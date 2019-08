Se billedserie Ifølge Henrik Michaelsen fra Stafet Fort Livet har man debatteret brugen af ballonerne i styregruppen i flere år. Den store medieomtale i løbet af sommeren har betydet, at det blev i år, man valgte at droppe dem. Foto: Jan Jensen

Stafet For Livet dropper balloner efter hed miljødebat

Næstved - 20. august 2019 kl. 05:56 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved: Når der i weekenden afvikles Stafet For Livet for 12. gang i Næstved, bliver det for første gang uden et ellers meget følelsesladet og populært indslag.

Stafetten, der sætter fokus på kræftsagen, indledes med en fighterrunde for nuværende og tidligere kræftpatienter. De har normalt hver især fået udleveret en ballon, som til sidst er blevet sluppet løs som et symbol på også at give slip på kræftsygdommen. Sådan bliver det ikke i år.

- Vi har lyttet til den offentlige debat, der har været, også i lokalpressen. Den har taget til, specielt i år, og den negative omtale ønsker vi ikke for vores arrangement, som handler om at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse. Derfor har vi valgt at droppe ballonerne, fortæller Henrik Michaelsen, presseansvarlig hos Stafet For Livet Næstved.

- Vi er kede af, at det har været nødvendigt, for vi ved, at symbolikken har betydet rigtig meget for fighterne, tilføjer han.

Ballonerne kom i den grad i fokus, da Team Rynkeby Storstrøm tidligere på sommeren modtog heftig kritik for at sende 500 styk til vejrs i forbindelse med holdets afgang fra Næstved mod Paris. De sviner i naturen og er farlige for dyrene, lød det.

Sagen vakte så stor opstandelse, at den tages op i byrådet, når der er møde i næste uge. Hos Stafet For Livet ønsker man altså ikke at havne i det fedtefad, og i stedet for balloner vil man derfor slippe op imod 200 duer løs.

