Stadionvarme med rabat i Slagelse

Næstved - 27. marts 2018 kl. 15:49 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

650.000 kroner.

Det var den årlige udgift for at holde stadion klar i Slagelse, da man spillede i Superligaen.

Det fortæller ingeniør Ole Løgsted, energiansvarlig i Center for Kommunale Ejendomme i Slagelse Kommune.

Varmekilden er fjernvarme, og man har en årlig tilslutningsafgift på 120.000 kroner, og for at holde anlægget frostfrit bruger man energi for mellem 50.000 og 100.000 kroner om året

- Så merudgiften på at køre med spilleklar bane ligger på ca. 430.000 kr. årligt, siger han.

For at sikre mod forurening, er der ikke frostvæske på Slagelses anlæg. Derfor tilføres fortsat lidt varme selv om selve banen ikke holdes frostfri.

Ole Løgsted fortæller, at man skal være opmærksom på, at hvis man i løbet af vinteren sætter varme på banen, bør man efterfølgende holde varme på resten af foråret, fordi græsset risikerer at lide skade, hvis det flere gange starter groning, som så bliver efterfulgt af frost.

I Slagelse forlanger man 25.000 kr. til opvarmning, hvis andre klubber ønsker at spille på Slagelse Stadion i vintermånederne.

- Det er ikke verdens bedste forretning, men en rimelig pris for sportens skyld, siger Ole Løgsted.

Ole Løgstrup fortæller, at politikerne besluttede, at stadionvarmen var en del af det samlede varmebudget i kommunen, og i kolde vintre, hvor udgiften stiger, må de spare andre steder.

- Vi bruger returvarme, og vi får 10 procents rabat, siger han

Oprindeligt var der planlagt elopvarmning i Slagelse.

- Her er fordelen, at du ikke skal frostsikre et rørsystem, og de faste udgifter er derfor væsentligt mindre, siger Ole Løgstrup.

Men hvis de skulle have kørt med el i Slagelse, ville prisen i stedet for 650.000 kroner årligt have ligget på over en mio. kroner årligt.

