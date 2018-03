Stadionlys er sat i udbud igen

Det har været en kompleks sag at etablere nyt lys på Næstved Stadion - langt mere end de fleste havde forventet. Foto: Næstved Kommune

Næstved - 10. marts 2018

Nu er det kommet frem, at det nyetablerede varmeanlæg på Næstved Stadion slet ikke skal bruges, før fodboldklubben rykker op i 1. division, og at det nye lysanlæg, der skulle etableres samtidig, er blevet rykket til sommer.

Grunden, til at byrådet sidste år besluttede at begge dele skulle laves samtidig var at det ville være billigere, men den teknologiske udvikling overhalede projektet, fortæller Kim Dawartz, centerchef i Kultur og Borgerservice.

Ny teknologi gjorde, at man allerede i det tidlige efterår 2017 kunne »pløje« varmeslangerne ned i banen uden at beskadige græstæppet nævneværdigt, og derfor står det flot nu.

Det var heldigt, for det havde ikke været muligt at etablere lys og varme samtidig, da hele sagen om lyssætningen måtte gå om, og nu er et halvt år forsinket.

Det nye lysanlæg skulle op, fordi det gamle var for svagt, hvis det skulle tv- transmiteres.

I september 2017 kom det frem, at prisen på lysanlægget var steget fra 3,8 mio. kroner til 4,5 mio. kroner, og efterfølgende valgte det rådgivende ingeniørfirma Nielsen og Risager, der havde stået for udbuddet, at trække sig.

Sjællandske kunne i september fortælle, at firmaet Grøn Industri efter eget udsagn kunne levere et både bedre og billigere anlæg. De var bare ikke med i den officielle udbudsrunde.

Det gav en del debat i byrådet, som pålagde det daværende Kulturudvalg at undersøge sagen.

Nu er Center for Kultur og Borgerservice ved at være klar til at beslutte, hvem der skal være det nye rådgivende ingeniørfirma.

- Vi har bedt tre om at komme med et bud. Jeg forventer, at vi har et svar på tirsdag, siger Kim Dawartz.

Efterfølgende skal selve opgave om det nye lysanlæg i udbud.

Kim Dawartz fortæller, at der er nogle firmaer, der er prækvalificeret, men der kommer også et nyt firma med.

Ifølge Sjællandskes oplysninger er det netop Grøn Industri, der er tale om.

- Ja, det forventer vi, siger Lasse Pedersen fra Grøn Industri.

Centerchef Kim Dawartz fortæller, at man indgik en aftale med Nielsen og Risager, som har betydet ,at Næstved Kommune har overtaget det materiale, som de rådgivende ingeniører har udarbejdet, og at det ikke har kostet kommunen penge.

Nielsen og Risager måtte erkende, at de ikke havde erfaringen og kompetencerne til at gennemføre opgaven.

- Vi blev kompenseret og de tabte penge. De har opført sig meget ordentligt, og vi er tilfredse med det andet arbejde, de har udført, siger Kim Dawartz.

Han ser frem til et fortsat samarbejde med virksomheden.

Går det som forventet, er man klar til at gå i gang i sommerpausen, måske allerede sidst i maj måned.

Det er især de to lysmaster og fundamentet omkring tribunen, der kan volde besvær, da arbejdet vil komme til at foregå på dele af banen, mens de to andre lysmaster kan fjernes, selv om der spilles på stadion.

- Vi vil ikke genere klubben, siger Kim Dawartz, der erkender, at processen ikke ligefrem har været snorlige.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra formand for Kultur- og Demokratiudvalget Linda Frederiksen (S).

Borgmester Carsten Rasmussen (S) var ikke orienteret om, at stadionlyset var sat i udbud igen, så han har ingen kommentarer.

