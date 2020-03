Se billedserie Selv om Sct. Jørgens Parks butikscenter også er lukket ned, er her stadig liv. Fakta har åbent som normalt. Foto: Helle Hansen

Stadig liv i lukket center

Næstved - 21. marts 2020 kl. 17:55 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arbejdsdagen for vagten i centeret har ændret sig noget.

Førhen gik han ned gennem arkaden, snakkede lidt med både kunder og de, der arbejder i butikkerne, og sørgede for, at der var ro over land.

- I dag skal jeg først og fremmest holde øje med, at der max står 10 i kø ude på torvet og venter på at komme ind på apoteket, siger vagt i Sct. Jørgens Park John Hansen.

- Det er lidt trist, men vi må jo overholde reglerne, siger han.



Da der højest må være 10 personer samlet et sted, har vagt John Hansen nu som en af sine vigtigste opgaver at sørge for, at der max står 10 i kø inde på torvet. Foto: Helle Hansen



Når køen er nået op på 10, så låser han indgangsdøren, og så bliver folk lukket ind, efterhånden som andre går ud.

Kunder til Fakta tæller ikke med i de 10, da de bare lige går hen over torvet, når de går ind og ud af dagligvarebutikken.

Butiksarkaden Det kan godt være Sct. Jørgens Parks butikscenter ikke er et storcenter, men også stormagasiner og butiksarkader er omfattet af kravet fremsat tirsdag aften om at holde lukket resten af måneden.

Branddøre er taget i brug til at dele centeret op i mindre dele, så man bedre kan begrænse antallet af forsamlede i hvert område.

Men selv om butikscenteret overordnet set er lukket ned, så er der stadig en del åbne butikker.

Åbne forretninger Bageren har stadig åbent og det samme har Fakta, da her er tale om fødevarebutikker. Dyrehandlen holder også åbent ud fra, at her sælges fødevarer til dyr. Her er åbningstiden dog forkortet lidt i forhold til normalt.

Parkens Dyr sælger fødevarer til dyr og har derfor også stadig åbent, dog lidt kortere end normalt. Foto: Helle Hansen



Og så er Matasbutikkerne i storcentrene genåbnet fredag, her i blandt den i Sct. Jørgens Park.

I sundhedsafdelingen har apoteket og Næstved Lægeklinik åben, mens tandlægerne i Sct. Jørgens Park er åben for kritiske behandlinger efter forudgående aftale

Stadig fødselsdag Døren er låst, men der er stadig lys i Den Grønne Butik, hvor man gennem vinduerne kan skimte, at der bindes buketter på livet løs.

- Man kan stadig bestille på vores hjemmeside og via Interflora, siger indehaver Signe Tidaldi Clausen.

- Jeg har måtte sende to hjem men beskæftiger stadig fire her i butikken samt en chauffør, tilføjer hun, der fortsætter så længe det er muligt.

- Folk har jo stadig fødselsdag, siger hun.

Og gartnerierne i Holland skal stadig have solgt deres blomster, så indehaveren af den lokale blosmterbutik gør, hvad hun kan, for at holde butikken i gang.

Uvisheden Signe Tidaldi Clausen er også formand for bestyrelsen i Sct. Jørgens Parks butikscenter.

- For alle gælder det, at det svært, fordi vi ikke har prøvet det før. Uvisheden om hvor længe det varer er også rigtig svær, når man er butiksejer, siger hun med formandskasketten på.

- Det er en mærkelig tid, siger Signe Tidaldi Clausen og opfordrer folk til stadig at købe lokalt og det så er i de fysiske butikker eller i deres webshops.

- Hvis folk ellers overholder reglerne om ikke at samles for mange ad gangen og holde afstand, så varer det forhåbentlig ikke så længe, før butikkerne kan åbne igen.

- Vi må hjælpe hinanden med at komme gennem det her, siger hun.

Egen indgang Der må max være seks kunder ad gangen inde på apoteket.

I den anden ende af butikscentret har bageren sat grænsen til fire ad gangen:

- Og hvis flere er ude og handle sammen, så må de andre blive udenfor, mens en klarer indkøbene, siger Jytte Fristed.

Denne formiddag er der pænt besøg i WienerConditoriet, som nu ligger helt for sig selv med egen indgang ude fra p-pladsen, i og med både fitnesscenteret og naboen på den anden side, installationsforretningen, er midlertidigt lukkede.

Brød til døren Hos bageren er der brugt ekstra meget tid på rengøring, og der står håndsprit henne ved døren. Folk holder den fornødne afstand.

- Det går ok her. Folk er ved at finde ud af, at vi stadig har åbent, selv om butikscenteret som sådan er lukket ned, siger Jytte Fristed. Og WienerConditoriet tilbyder pt også at køre ud med brød til kunder i nærområdet hver dag mellem 12 og 13, hvis der er nogen, som ikke længere har lyst til at gå ud.

- Men ellers så bruger vi mere tid på at tale med kunderne, end vi plejer. Mange er usikre på alt det her, siger hun. Artiklen fortsætter efter billedet

WienerConditoriet har åbent som sædvanligt og bringer også gerne bestilt brød ud hver dag mellem klokken 12 og 13. Foto: Helle Hansen



Skræmmende Og selv om man skulle tro, at det var umuligt, så oplevede de onsdag et ældre ægtepar, som kom gående med en pose med mandens skjorter, der skulle afleveres på renseriet, og så helt forbløffede ud, da de så de lukkede forretninger.

- Det var skræmmende. De havde intet hørt om Coronaudbruddet i Danmark. De vidste intet, siger Jytte Fristeds kollega Mette Kold og ryster på hovedet.

- Det sværeste er usikkerheden. Hvor længe varer det? Hvor længe får vi lov at holde åbent? Vi ved ikke, om vi er købt eller solgt, siger Mette Kold.

Men her i hvert fald åbent, så længe de får lov.

