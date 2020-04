Efter 11 år bag rattet hos Næstved Taxa blev Brian Kallegård fyret under coronakrisen. Nu har han fundet nyt arbejde som pladsmand på en byggeplads. Privatfoto

Stadig jobs at få under coronakrisen: Brian bytter taxa ud med byggeplads

Næstved - 16. april 2020 kl. 19:20 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter 11 år bag rattet i Næstved Taxa var det pludselig slut for Brian Kallegård. Som mange andre kolleger blev han fyret, da kørslen slap op - og så var det tid at se sig om efter andet arbejde.

- Jeg fik besked på, at jeg godt kunne komme tilbage, når krisen havde lagt sig. Men i stedet for at vente gav jeg mig til at lede efter nyt arbejde. Og en dag var der gevinst på Facebook, hvor HFS Group fortalte, at de manglede en pladsmand, fortæller den 45-årige familiefar.

Tidligt op Tirsdag efter påske stemplede Brian Kallegård ind på sit nye arbejde, byggepladsen på Skovstjernevej, hvor Lejerbo er i gang med en omfattende boligrenovering.

- Jeg er udlånt til Enemarke og Petersen og skal sørge for materialer til tømrerne og murerne, tømme skraldespande og holde pladsen ren. Det er tidligt op og i gang - og tidligt hjem - så det passer mig fint, siger Brian Kallegård, der kender byggebranchen, da han var med til at bygge første etape af Metroen i København.

Skift branch Han er glad for, at der stadig er job at få efter at coronaen har gjort tilværelsen usikker for mange.

- Der er stadig jobs derude. Det handler bare om at skifte branche, siger Brian Kallegård, godt øm i skroget efter første arbejdsdag på byggepladsen.

Og ifølge Jacob Bigum Lundberg, direktør for arbejdsmarkedsområdet i Næstved Kommune, er der stadig virksomheder som henvender sig til kommunen for at efterspørge arbejdskraft.

- Byggemarkederne søger arbejdskraft. Det samme gør sig gældende i anlægsbranchen. Der mangler også tømrerne og murere - og vi får også henvendelser fra brancher som rengøring og landbrug, siger Jacob Bigum Lundberg.

Ifølge de seneste tal fra Beskæftigelsesministeriet er der lige nu 176.000 ledige i Danmark - en stigning på 45.000 siden coronakrisen begyndte at slå bunden ud af arbejdsmarkedet 9. marts.

