Carsten og Vicki Hansen solgte helårshuset for at slå sig ned permanent på ferieøen Enø og det har de ikke fortrudt.

Stadig flere seniorer bor i sommerhus hele året

- Livet er herligt og til for at nydes, lyder det fra Vicki og Carsten Hansen, der for fem år siden solgte helårshuset fra for at slå sig ned i et nybygget sommerhus på ferieøen Enø året rundt.