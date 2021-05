Stadig en million at søge til dansk-tyske projekter

Skoler, foreninger, uddannelsessteder og private, der drømmer om et større projekt, har stadig mulighed for at søge midler hos kultKIT. Der er kun to vigtige krav: Pengene skal gå til dansk-tyske møder, og de skal gennemføres i 2021.

- I år har kultKIT foreløbigt bevilget 767.000 kroner til seks nye, dansk-tyske projekter, men der er penge til flere. Vi regner med at bevilge yderligere omkring en million kroner i hele 2021. Alle kan stadig nå at søge, siger Jeppe Pers, der er projektleder for »kultKIT: Dansk-tyske møder I Deutsch-dänische Begegnungen«.