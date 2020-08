Dennis Boye Jensen rykker Jensens Bakery tll Glumsø og dermed er der fortsat friskbagt bagerbrød til stationsbyen. Foto: Privat

Stadig bagerbrød i stationsbyen: Jensens Bakery rykker til Glumsø

Næstved - 09. august 2020 kl. 06:15 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brødflove borgere i Glumsø kan godt begynde at glæde sig. For snart er der atter liv i byens bager efter at Mads Skaaning lukkede Vaniljestangen 21. juni.

Bagermester Dennis Boye Jensen har overtaget byens bagerbutik og åbner op for kunderne fredag den 4. september. Dermed rykker Jensens Bakery ud af lokalerne på Indre Vordingborgvej i Næstved til fordel for en væsentlig større butik i Glumsø.

- Det blev simpelthen for småt på Indre Vordingborgvej og jeg har måtte takke nej til kunder efter at online-bestillingerne gik helt amok under corona-lukningen. I Glumsø får vi meget mere plads og vi kan udvide leveringen til byer som Glumsø og Herlufmagle, siger Dennis Boye Jensen.

Bagerstop og romkugler I Glumsø har Facebook-gruppen DK-4171 Glumsø reageret på nyheden med hundredvis af lykønskninger og Dennis Boye Jensen er klar til at servicere borgerne seks til syv dage om ugen.

- Vi overvejer lidt at have lukket om mandagen. Men ellers giver vi den fuldt gas i Glumsø. Flere cykelmotionister har også kontaktet mig for at høre, om der vil være romkugler til bagerstop. Det kan jeg love dem der vil være, siger bornholmeren der de seneste 10 år har leveret brød til borgerne i Næstved.

Udover bagerbrød får Glumsø også adgang til hjemmelavet is. Isfirmaet Anna og Arnes is flytter med - dog skal isen afhentes i Glumsø og kan ikke bestilles online.

- Sådan noget is har det med at smelte, så det er ikke så smart med online-levering af is ved hoveddøren, siger Dennis Boye Jensen.

Jensens Bakery har seks ansatte, men måske er der snart udsigt til flere for Dennis Boye Jensen har kig på byer som Ringsted og Køge til online-levering af morgenbrød og andet bagværk.

- Vi har plads til at udvide og hvis det giver mening vil vi rigtig gerne levere brød til flere byer, siger bagermesteren.

På åbningsdagen den 4. september er der gratis kage og boblevand til folk, der kigger forbi.

