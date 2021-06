Se billedserie Det er et stort område, som Stacys breder sig over ved Næstveds havnepromenade ved Kanalvej. Ishuset er åbnet, mens Stacy?s Diner følger en gang til efteråret. Fotos: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Stacys ishus åbnet på strandpromenaden

Næstved - 18. juni 2021 kl. 17:38 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Linné Sommer er ikke i tvivl: Kanalvej kan blive Næstveds svar på Islands Brygge, og som first mover på havnepromenaden har hun allerede sat sit præg på området.

Fredag lige før frokost slog Shake Baby Shake nemlig vinduerne op i det bægerrunde ishus, der er forløberen for Stacy's Diner.

- Det er held i uheld, at der kom naboklager over den oprindeligt tænkte placering inde i byen. Det her giver nogle helt andre muligheder, siger Linné Sommer denne meget varme fredag, hvor de første gæster nyder isene med udsigt over en spejlblank kanal.

Det første skridt - Det her var faktisk den første grund, jeg kiggede på i Næstved, siger Linné Sommer, som i dag tænker, at en jo skal turde være den første i området, fuldstændig som tilfældet var, da hun for 13 år siden åbnede fiskerestauranten Arken på det, der i dag er blevet til Køge Marina.

Den første Stacy's Diner åbnede i Køge i 2018, og egentlig havde Linné Sommer tænkt, at næste step ville være nordpå. Men så ringede Rasmus Holst-Sørensen fra Næstved Erhverv og inviterede hende en tur til Næstved.

- Den her åbning er skelsættende. Det er første skridt på Stacy's store rejse, siger en glad Linné Sommer, der som altid sprudler af idéer.

- Vi har sat alt på et bræt, siger hun, der elsker at nørde selv de mindste ting, så alt er gennemført ned i den mindste detalje.

Ikke billigt I ishuset er der lyserøde klinker, skilte i bedste 1950er-stil og lyserøde drikkeskåle til de firbenede gæster. Der er lavet lyseblå skjulere til at dække over karmene, hvor man ellers kan se vinduernes lukkeanordninger, og udendørs er stilen også gennemført med pink stole og softice-stole.

Når dineren åbner en gang til efteråret bliver det hele endnu mere gennemført med en gennemsavet amerikansk skolebus og amerikanerbiler, som man kan sidde og spise i inde i dineren.

At hun mener det alvorligt ses også af prisen: Artikel fortsætter under billedet.

Jette Larsen, en af de to daglige ledere i Shake Baby Shake, i gang med at lave milkshakes.

- Det her koster 46 millioner at bygge, siger hun.

Rolig start I første omgang handler det om ishuset, som frem til efterårsferien har åbnet alle ugens dage. Tiderne komme til at afhænge lidt af vejret, men som udgangspunkt kl. 11-20.30.

Til en start er menukortet forholdsvis beskedent, så personalet lige kan lære arbejdsgangen at kende.

- Halvdelen af personalet kommer fra Køge, den anden halvdel er helt nye i Stacys regi, siger Linné Sommer.

Næstved har fået sin egen signatur milkshake. Hvor Køge har en med passionsfrugt, har Næstved fået en med ananas, som kan fås med eller uden rom i. Og isen If you dare med to-halv-liter is og en halv liter softice på toppen er også forbeholdt kunderne i Næstved.

Til en start er her tale om Frisko-is, men der arbejdes på at få lavet Stacy's egen is.

- Vi håber, den er klar til sæsonstart næste år, siger Linné Sommer.

Grand opening Ligesom isplanerne er også opførelsen af ishuset og dineren blevet ramt af coronaforsinkelser.

Toppen til ishuset er nu ombord på et skib og ankommer til Danmark senere på sommeren. Kuglerne er som udgangspunkt hvide som vanilleis men kan farves af lys.

- Til jul kan jeg endda få dem med sne, siger Linné Sommer. Der er dog lige et halvt års tid til vi rammer den tid på året.

Med kuglerne på toppen bliver isbægeret 7,1 meter højt, så det kan ses vidt omkring som et andet vartegn for byen. Når toppen på isbægeret ankommer og er kommet på plads, bliver her tale om en grand opening med mere fest og farver.

Ishuset ligner vitterlig et isbæger, men den runde form giver visse udfordringer med at tilpasse blandt andet bordene.

