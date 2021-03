Den frygtede nedgang i ansøgertallet er udeblevet på Næstved Gymnasium og HF. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Stabilt ansøgertal: Så mange har søgt ind på gymnasieuddannelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stabilt ansøgertal: Så mange har søgt ind på gymnasieuddannelser

Næstved - 29. marts 2021 kl. 09:22 Af Simone Orby Jarolics Kontakt redaktionen

Knap 950 unge har søgt ind på en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse i Næstved Kommune - et fald på 40 unge sammenlignet med året forinden. Trods et mindre fald hos både EUC Sjælland samt ZBC Næstveds hhx- og htx-uddannelser, har Næstved Gymnasium fået 16 flere ansøgere. Og det glæder rektor Susanne Stubgaard.

- Isoleret set for skolen er det overordnet meget positivt, at vi har en rigtig fin søgning og en mindre fremgang. Igen i år får vi en autismeklasse og kan oprette 14 stx-klasser og tre hf-klasser, siger hun og fortsætter:

- Men som region er det selvfølgelig vigtigst, at vi arbejder på, at alle unge får en ungdomsuddannelse af en eller anden art. Det er den største udfordring set fra min side. Der er for mange unge, der ikke får en ungdomsuddannelse, og det skal vi arbejde med i fællesskab, siger rektoren.

Tilfreds - men bekymret At det netop er uddannelsesinstitutioner som Næstved Gymnasium, der oplever en mindre fremgang, er positivt sammenlignet med tal fra resten af regionen. I Region Sjælland er det generelle billede nemlig, at det særligt er erhvervsfaglige uddannelser, EUX, der har oplevet en stigende interesse og på den måde har formået at holde det samlede ansøgertal på et stabilt niveau i år. Det er selvfølgelig også en god nyhed.

Sådan lyder det fra Peter Jacobsen (DF), formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Sjælland.

- Det glæder mig, at EUX'en stiger, ligesom sidste år. Region Sjællands erhvervsliv har nok brug for flere med en videregående uddannelse. Men vi har også brug for faglærte. Og EUX-eleverne er klar til at trække i arbejdstøjet, så snart de har fået deres hue på, siger Peter Jacobsen.

I alt har 8837 unge i Region Sjælland valgt at søge ind på en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse - det er blot 23 færre end sidste år. Overordnet er tallene altså tilfredsstillende, lyder det fra udviklingsformanden.

- Men jeg oplever det ikke som en sovepude. Vi har for mange unge i regionen, som ikke får en ungdomsuddannelse, og vi skal holde fast i, at det billede skal vendes, siger han.

Kun folkeskolen Knap 29 procent af regionens unge på 25 år har alene folkeskolen som højeste uddannelse - i modsætning til et langt lavere landsgennemsnit på 17 procent, lyder det fra Region Sjælland.

Desuden visere deres prognose faldende ungdomsårgange på landsplan frem mod 2030. Det vil særligt kunne ses i Region Sjælland og yderkommuner, hvor der forventes et fald på op mod 26 procent. Af den grund er det glædeligt, at ansøgertallet i år fortsat er stabil. Men der skal også sættes ind nu, lyder det fra Peter Jacobsen.

- Det er et vilkår. Men alle - kommuner, region, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv - har en fælles opgave. Flere skal tage en uddannelse. Kun, hvis vi står sammen, kan vi sikre, at der også i fremtiden er kompetent arbejdskraft til rådighed for vores virksomheder, siger han.

Af den grund er det vigtigt at holde hånde under uddannelserne i yderkommunerne, lyder det fra Region Sjælland. Senest 1. maj får håbefulde elever besked om, hvor de har fået en foreløbig plads.

relaterede artikler

Kendt fra Løvens Hule: Lokal iværksætter skaber millionoverskud 22. marts 2021 kl. 04:32

Kvote 2: Rekordstore ansøgningsbunker hos Absalon og Zealand 15. marts 2021 kl. 18:14