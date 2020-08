Næstved Sprog- og Integrationscenter var lidt af en institution i Næstved, men tabte en udbudsrunde til Lær Dansk, og derefter gik det hurtigt ned ad bakke. Foto: Helle Hansen

Sprogskolestrid: Kommune får stor bøde for at lyve

Næstved - 19. august 2020 kl. 04:43 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet har givet Næstved Kommune en bøde på 50.000 for at lyve for en anden offentlig myndighed, som det hedder.

Økonomiudvalget har besluttet at betale bøden for at undgå en lang og dyr retssag med et usikkert udfald, men kommunens økonomichef Steen Andersen vil ikke erkende, at der er begået fejl.

Sagen går tilbage til den langvarige strid mellem Næstved Kommune og Næstved Sprog- og Integrationscenter, som kom på kant, efter at sprogskolen tabte en udbudsrunde.

Beskyldningerne føg gennem luften med trusler om retssager i en sag om fusk og millioner af kroner.

Næstved Sprog- og Integrationscenter endte med at gå konkurs, og sagen blev bilagt, men Statsanklageren holdt fast i sagen. Der var mistanke om, at Næstved Kommune havde givet urigtige oplysninger til blandt andre Skat, da Steen Andersen prøvede af redde nogle at de penge hjem, som kommunen angiveligt havde til gode. Anklagemyndigheden kom frem til, at kommunen skulle tildeles en bøde på 50.000 kroner, som nu er betalt.