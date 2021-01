Se billedserie Undervisnigen på sprogskolen er delt op i tre moduler. Arkivfoto Foto: colourbox.com

Sprogskole har fået styr på pengene: Så meget koster undervisningen

Næstved - 22. januar 2021 kl. 06:55 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Nu passer pengene.

Det er i hvert fald den opfattelse, der gør sig gældende i Næstved Kommune.

Prisen for at drive sprogcentret er væsentlig højere end den gennemsnitlige pris hos de private udbydere, men ifølge administrationen er det den pris, der afspejler virkeligheden.

Vurderingen er, at prisniveauet har været for lavt, og derfor ser man også at mange af de private udbydere falder fra - præcis som Lær Dansk gjorde det i Næstved.

Her er priserne Undervisningen er delt op i tre moduler, hvor prisen er sat til: Danskuddannelse 1 kr. 28.500,- pr. modul; Danskuddannelse 2 kr. 17.500,- pr. modul og Danskuddannelse 3 kr. 15.000,- pr. modul.

Administrationen har sammenlignet prisniveauet med landets øvrige kommunale sprogcentre, og priserne ligger tæt på gennemsnitspriserne for 2019, nærmere bestemt seks procent under.

Til sammenligning var Lærdansks modulsatser i 2020 i Næstved henholdvis: 26.010 kroner; 13.005 kroner og 9.884 kroner.

Statistikken for private leverandører i 2019 viser, at Næstved-priserner for 2021 i gennemsnit ligger 20 procent højere. En lille del af denne prisforskel skyldes almindelig prisfremskrivning, men den væsentligste grund er, at priserne for de private leverandører i denne periode er et resultat af en konkurrenceudvikling, der har medført, at flere leverandører er stoppet og har opsagt urentable kontrakter ifølge administrationen.

Sammenligningen med de kommunale sprogcentre giver derfor et mere retvisende billede af sammenhængen mellem driftsomkostninger og modulpriser, slår administrationen fast.

Nu er de igang 2021 er et etableringsår, hvor sprogcentret skal afholde ekstraordinære udgifter til IT og andet udstyr samt etablering af netværk mv.

Derudover skal det nyetablerede sprogcenter udvikle dels koncepter og undervisningsmateriale til en udbygning af online-undervisning, dels iværksættelse af virksomhedsrettede indsatser til understøttelse af CAMs beskæftigelsesrettede indsatser for kursisterne.

Budgettet er lagt ud fra de beregninger de har ift. forventede driftsomkostninger, primært til personale, husleje og IT, kan man læse i sagsfremstillingen til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Aftale med Vordingborg En driftsaftale er indgået med Vordingborg Kommune, hvilket betyder, at der i 2021 kan forventes indtægter herfra, der er medtaget i budgettet. Denne indtægt er anslået til 2,1 mio. kroner i 2021.

Sprogcentret udbyder, som hovedaktivitet, danskuddannelse til voksne udlændinge. Dette er en modulopbygget uddannelse i henhold til Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge.

Der udbydes desuden FVU-undervisning og ordblindeundervisning. Alle tre tilbud vil blive udbudt både til kommunens egne borgere, samt til omkringliggende kommuner.

Økonomi Administrationen forventer en samlet nettoindtægt på ca. 17.000 kr. i 2021 fra den nye sprogskole. Artiklen fortsætter under billedet

Administrationen mener, at budgettet er forsigtigt lagt. Illustration: Næstved Kommune

Det ligger inden for de rammer, som er fastlagt af Næstved Kommune, hvor dens virksomheder maksimalt må have et over- eller underskud på to procent i forhold til bruttobudgettet.

Sprogcentret har et bruttobudget på 12,3 mio. kr. i budgetforslaget, og to procent heraf er ca. 250.000 kr.

