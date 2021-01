Formand for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget Anette Brix (K) holder sammen med borgmester Carsten Rasmussen (S) en online tale mandag. Festlighederne bliver holdt ned - naturligvis på grund af den allestedsnærværende coronavirus. Privatfoto

Sprogskole åbner i dag: Derfor bliver den drevet af kommunen

Næstved - 11. januar 2021 kl. 10:15 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Den nye sprogskole slår dørene op mandag efter flere år med turbulens.

Udlændinge i Næstved, som vil lære dansk, har siden 1. januar været elever på Sprogcenter Næstved.

Det er Næstved Kommune, der har overtaget driften af sprogcentret, som dog stadig har adresse på Kasernevej 20 og har de samme medarbejdere.

En af de helt store fordele ved selv at drive skolen er, at det nu bliver muligt at knytte virksomheder og kursister tættere sammen på grund af de tætte relationer til Center for Arbejdsmarked (jobcentret).

Det nye sprogcenter kommer til at hedde Sprogcenter Næstved - forbinder job og dansk, og formand for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget Anette Brix (K) glæder sig over åbningen, men er samtidig ærgerlig over, at de ikke kan åbne helt på grund af coronasituationen.

Afdæmpet åbning Dørene til Sprogcenter Næstved er åbne fra 13. januar 2021 - i hvert fald online. Kursisterne møder ind til både noget velkendt og noget nyt. Det velkendte er bl.a. de fysiske rammer på Kasernevej.

Lærerne er også velkendte, idet de er virksomhedsoverdraget fra Lærdansk til Næstved Kommune, da virksomheden valgte at lukke. Kursisterne vil på den måde opleve en meget blid overgang til det nye sprogcenter. Men planen er også, at de vil opleve at blive knyttet tættere til arbejdsmarked gennem fx praktik, jobåbninger og input fra lokale virksomheder til undervisningen.

Selve åbningen skulle have været en stor og festlig begivenhed med mange gæster,- men grundet nødvendige Corona- hensyn, må festlighederne nydes på afstand. Borgmester Carsten Rasmussen og formand for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget Anette Brix, vil holde deres taler som planlagt, men de vil blive formidlet via videolink til lærere, kursister og andre interesserede.

