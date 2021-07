Det nye Næstved Sprogcenter har fungeret i et halvt års tid, og ser lige nu ud til at give underskud. Meget kan dog ske det næste halve år, så man er fortrøstningsfuld på Center for Arbejdsmarked - også kaldet Jobcenter Næstved. På billedet ses formand for Beskæftigelsesudvalget Anette Brix (K), da skolen genåbnede i januar. Privatfoto

Sprogcenter ramt af corona - underskud på 3,2 mio. kr.

Næstved - 26. juli 2021 kl. 04:43 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Tre millioner og 200.000 kroner.

Så meget er Næstved Sprogcenter bagefter budgettet efter årets første fem måneder. Det viser den seneste budgetkontrol.

Der er dog ingen panik at spore i Center for Arbejdsmarked (Jobcentret), da den primære årsag allerede er fundet. Det er naturligvis coronapandemien, der må bære skylden.

Der har simpelthen ikke været det antal elever, som man forventede. Det kan man læse i dagsordenen for det seneste møde i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Det er meningen, at Næstved Sprogcenter skal modtage elever fra både Næstved Kommune og elever fra andre kommuner. Og det er især elever fra andre steder, som har svigtet.

Vi fortsætter Formand for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget Anette Brix (K) bekræfter sagens sammenhæng, men hun er sikker på, at det retter sig med tiden, og er ganske fortrøstningsfuld.

- Coronaen har gjort meget skidt, men jeg er sikker på, at vi fortsætter som før, siger hun.

Der har manglet en del elever fra samarbejdspartneren Vordingborg Kommune, og der har manglet især polske arbejdere, der ellers normalt kommer til Danmark for at arbejde og samtidig vil lære sproget.

- Der har været mange, der har været usikre på grund af coronaen. De har udskudt deres ophold. Nu er der så mange, der er vaccineret at vi begynder at kunne se lyset, siger hun.

Hun fortæller, at de fortsætter med den plan der blev lagt, da de valgte at drive sprogskolen videre - det skal være erhvervsrettet, mener Anette Brix.

Næstved Kommune valgte sidste år at overtage driften af den ellers så højt besungne sprogskole - Næstved Sprog- og Integrationscenter.

Det skete, da skolen efter en både undervisningsmæssig og økonomisk skandale måtte lukke og efterfølgende blev overtaget af Lær Dansk, der ikke formåede at drive forretningen med et overskud og derfor valgte at trække stikket helt ud.

Skolen genåbnede i januar i år med navnet Næstved Sprogskole.

Andre årsager Der er yderligere to årsager til underskuddet på sprogskolen, vurderer Center for Arbejdsmarked. Det er udfordringerne ved fjernundervisningen under nedlukningen, og at eleverne ikke er blevet færdige på den normerede tid.

Centret vurderer, at situationen vil være normaliseret hen over sommeren, for den ser allerede nu ud til at være på vej mod det forventede niveau.

Det er ikke en særskilt situation for Næstved, for lignende problemer ses andre steder i landet.

Udvalget har godkendt, at man først tilføre flere penge, når den årlige aftale mellem regeringen og Kl falder på plads - formentlig - i denne måned.

Samlet overskud Det er kun sprogskole, der fattes penge. Det gør Center for Arbejdsmarked samlet set ikke.

Der er på nuværende tidspunkt et overskud på 10.132.000 kroner - der er altså brugt færre kroner end budgetteret.

Det er især dagpenge, fleksjob og kontanthjælp, der er brugt markant færre penge på - henholdsvis 2,99 mio. kr; 2,958 mio. kr. og 4,37 mio. kr., mens der er brugt 12,1 mio. kr. ekstra på sygedagpenge.

Center for Arbejdsmarked forklarer, at flere har været berettiget til sygedagpenge på grund af corona. Det er en tendens, man kan se over hele landet.

Næstved ligger dog i den gode ende, som Center for Arbejdsmarked forklarer det, da man tidligere besluttede at investere i området, fordi man i et par år havde udfordringer på området

Det forventede underskud på sygedagpenge bliver bare udlignet af de andre områder, hvor der er brugt færre penge.

Effekten af den store genåbning af samfundet vil sandsynligvis først kunne vurderes lidt mere sikkert efter sommerferien, vurderer Center for Arbejdsmarked.

På nuværende tidspunkt ses en positiv udvikling i ledighedstallene - flere kommer i arbejde - og en fortsat fremgang vil eksempelvis kunne forbedre årets resultat, lyder vurderingen.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget vil fortsat få fremlagt en mindre økonomisk status ved udvalgsmøderne i resten af 2021. Årets forventede resultat bliver genvurderet ved budgetkontrollen 1. september.

