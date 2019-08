Jette og Lars Arnvig holder Åben Havelåge søndag mellem klokken 10 og 15. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Sprøjtegiftfrie haveejere viser deres have frem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sprøjtegiftfrie haveejere viser deres have frem

Næstved - 18. august 2019 kl. 10:15 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Grønbakkegård i Bendslev ved Fuglebjerg lader havelågen stå åben i dag mellem klokken 10 til 15, hvor alle interesserede er velkomne til at kigge ind. Grønbakkegård er en del af den landsdækkende event Åben Havelåge 2019, hvor sprøjtegiftfrie haveejere viser deres have frem for at inspirere andre haveejere til at dyrke haven giftfrit. Jette og Lars Arnvig håber, at rigtigt mange vil kigge forbi og få en god snak om havelivet.

Læs også: Åbner havelågen til en giftfri have

Åben Havelåge 2019 skal skabe mere liv i de danske haver og inspirere danskerne til at lægge giften fra sig og dermed hjælpe naturen og skåne vores grundvand. En af de familier, der har valgt at åbne sin havelåge, er Jette og Lars Arnvig. De viser gerne deres have frem for at dele deres haveglæde og give andre lyst til at få mere liv i haven. Grønbakkegård er en lille selvforsyningsgård på 1,2 hektar.

- Vi dyrker køkkenhaven intensivt med stor biodiversitet. Vi er selvforsynende året rundt med en række basisgrøntsager, og har i sommerhalvåret stort set alt hvad vi skal bruge af grønt, fortæller Jette Arnvig.

Det er Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi, der sammen står bag Åben Havelåge 2019, som led i projektet Giftfri Have. Overalt i landet holder haveejere havelågen åben i weekenden 17. og 18. august for at vise deres giftfrie haver frem. Eneste krav til haveejerne er, at deres have skal være tilmeldt Giftfri Have, og der ikke må tages entre. Derudover er der ingen krav, og haveejerne kan derfor være både nybegyndere og garvede, selvforsynende med grøntsager eller rosenentusiaster.

Formålet med Giftfri Have er at hjælpe haveejere med at holde haven uden gift. Mange haveejere vil rigtigt gerne lægge sprøjtegiften på hylden, men mangler erfaring i og praktisk viden om, hvad man så gør.

I de Åbne Havelåger kan man få råd og inspiration og først og fremmest se, at det kan lade sig gøre i praksis og dermed skåne grundvandet, mangfoldigheden af vilde planter og dyr og menneskers sundhed.

relaterede artikler

Gode råd om giftfri have 14. august 2019 kl. 10:23