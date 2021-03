Se billedserie Lean Vu Nquyen og Mette Bredsgaard havde rullet den grønne løber ud foran den nyrenoverede og ombyggede butik i Ramsherred ved Hjultorv. Foto: Per Witt

Send til din ven. X Artiklen: Spritny butik - for et syns skyld Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spritny butik - for et syns skyld

Næstved - 25. marts 2021 kl. 13:02 Af Per Witt Kontakt redaktionen

Vil man i bogstaveligste forstand have klarsyn, kan man få syn for sagn i en helt nyrenoveret Louis Nielsen brillebutik. Spritstanderen står lige indenfor, og det kan tilføjes, at den er i dette tilfælde også velegnet til brillerne, hvis de er snavsede eller duggede. For hos Louis Nielsen handler det om at se godt ud. Altså ud gennem brillerne eller kontaktlinserne - der dog ikke har brug for afspritning men helt andre rensemidler, som naturligvis står på hylderne.

Brillebutikken genåbnede i torsdags med balloner og Louis Nielsens grønne farve på løberen fra butik og ud til vejbanen.

Nyt design og indretning

I 14 dage er brillebutikken blevet totalt endevendt fra gulv til loft mens butikken i Ramsherred 1a har lånt et lokale lidt længere oppe af gaden. Louis Nielsen etablerede butikken i Ramsherred 1a i januar 2014.

- Der er gået nogle år siden sidste renovering af butikken, og i denne omgang har vi også bygget om og udvidet med ekstra prøverum og hjørne specielt til kontaktlinse-kunder, fortæller en glad butikschef Mette Bredsgaard, der tilmed har fået mere plads til at kunne yde sundhedsydelser med fokus på øjensundhed.

Oplysninger sendes til øjenlæger

- Vi har stor fokus på at gennemtjekke kundernes syn inden et eventuelt brillekøb. Vi er blandt andet meget glade for vores avancerede synsfeldtscanner, som også øjenlæger bruger. Opdager vi uregelmæssigheder på de billeder vi laver her, sendes de til vores gruppe af øjenlæger, der vurderer, om kunden skal forbi en lokal øjenlæge for et ekstra tjek, forklarer chefoptiker Lean Vu Nguyen, der har 17 års erfaring som optiker. Louis Nielsen i Næstved har iøvrigt yderligere fire optikere ansat.

- Med den ekstra plads og flere prøverum kan vi nu, under de gældende regler, have 22 kunder i butikken på en gang, understreger Mette Bredsgaard, der har været med i butikken siden 2002 og været butikschef næsten lige så længe.

Indtil 10. april er der et genåbningstilbud, der er ret så synligt selvom styrken i brillen skal justeres: - Vi tilbyder to par briller til samlet pris fra blot 195 kroner. Så kan kan alle vist være med, siger Mette Bredsgaard med et smil. I åbningsperioden får man desuden gratis synstest og sundhedstjek.