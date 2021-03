Se billedserie Carsten Rasmussen husker, hvor han kommer fra. Som ny borgmester i 2011 var han frisk til at hjælpe med teknikken under springvandet. Det blev en af de sjoveste morgenoplevelser - set fra redaktørens vindue på Sjællandske dét år. Fotos: Jan Jensen

Springvandet drillede og den nye borgmester hoppede i hullet

Næstved - 10. marts 2021 kl. 09:38

Af Jan Jensen

Det føles som var det i går. Men det er ret tæt på at være præcis 10 år siden, at byens nye borgmester gik under jorden for at hjælpe sine gamle kolleger med at fikse vandpumperne til springvandet foran bladhuset.

Sjællandskes daværende redaktør Mogens Lorentzen kiggede en ekstra gang ud af sit vindue fra kontoret. Avisen havde været lidt efter det nye springvand, og det plejede at være orangeklædte folk fra vejafdelingen, der sørgede for teknikken under det lille torv. Men Mogens Lorentzen spottede hurtigt, at der var en ny skikkelse på færde omkring hullet ved siden af det tørre springvand.

Vejmanden var ny i borgmesterrollen og han var frisk til at hjælpe sine gamle kolleger. Foto: Jan Jensen

I skal bare ringe... Det viste sig at være den nye borgmester Carsten Rasmussen, der iført sorte bukser og mørk jakke, hoppede i hullet.

Det var kun et par uger siden han blev borgmester, men hans gamle kolleger huskede, hvad Carsten havde sagt: - I skal ringe, hvis der er problemer. Jeg kender det anlæg, og det er billigere at ringe efter borgmesteren end at sende bud efter en montør.

Tæt kontakt til kolleger Mogens Lorentzen kiggede smilende og måbende til, da den morgenfriske Carsten Rasmussen dukkede op fra hullet igen.

Springvandet kom i gang, og selv om borgmesteren hurtigt forsvandt i retning mod et møde, han var på vej til, så har han siden holdt kontakten til sine gamle kolleger.

Der var ingen grund til at ofre kommunens penge på en dyr tekniker, når den nye borgmester var frisk til at springe i hullet og fikse springvandet. Foto: Jan Jensen

Carsten Rasmussen har et cykelhold sammen med vejteamet, og han kommer stadig forbi "kontoret" under Axeltorv.

Fylder 50 år onsdag 17. marts Borgmesteren fylder 50 år 17. marts. Det skulle have været en stor begivenhed med reception og masser af gratulanter. Det bliver i stedet en lille fest for den tidligere vejmand, der også kan fejre 10 år som borgmester i Næstved.

Borgmester Carsten Rasmussen har spist hjemme - og derved meget sundere i coronatiden. Det har givet ham et yngre look. Han fylder 50 år på onsdag. Foto: Jan Jensen