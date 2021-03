Se billedserie Jesper Kjep kan opleves på den virtuelle kongres, hvor han fortæller om Ilva Næstveds fremadrettede planer. Foto: Dorte Rye Silbo

Spot på Næstved fra virtuel kongres på lørdag

Næstved - 25. marts 2021 kl. 11:30 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen

Når JCI Næstved lørdag sender live på Facebook bliver der World Wide fokus på Næstveds erhverv, virksomheder fra Løvens Hule, gåtur i city og en peptalk leveret af Jon Kjær Nielsen.

Oprindelig skulle medlemmer af JCI Næstved (Junior Champer International) stå for en fysisk kongres, men de har i stedet tænkt kreativt, og har det seneste år arbejdet på en alternativ løsning, der passer på coronapandemien.

Alle kan se med - Lokale sponsorer har gjort det muligt, at afvikle en virtuel forårskongres. Og det er vi meget taknemmelig for. Selvom det er digitalt, er det ikke gratis. Og for blot en uge siden fandt vi ud af, at den skulle være offentlig for alle, fortæller Mikkel Lindberg, kongresdirektør i JCI Næstved.

Hvert år holder Junior Champer International Danmark en forårskongres, som tiltrækker cirka 300 unge erhvervsdrivende. Den holdes under normale omstændigheder forskellige steder i landet for JCIs medlemmer.

Fokus på virksomheder Den lokale afdeling har valgt at sætte fokus på lokale virksomheder, som er ramt af Covid-19 for at skabe synlighed og opretholde det gode netværk og liv i de små butikker.

Den virtuelle kongres kan opleves lørdag 27. marts på JCI Næstved på Facebook fra kl. 10.

Første step er et besøg i fem virksomheder, som er Ilva Næstved, Tintshop, Remisen, Citatplakat.dk og That's Mine. De to sidstnævnte vil fortælle om deres deltagelse i DRs tv-program Løvens Hule.

- Man vil høre om virksomhederne og deres udfordringer i denne tid. Og generelle iværksættervinkler, fortsætter Mikkel Lindberg, der selv står bag Næstved virksomheden Holder 100, som er et digitalt markedsføringsbureau.

Ny webshop Jesper Kjep, der er indehaver af Ilva Næstved, vil blandt andet løfte sløret for, hvad de arbejder med fremadrettet. Som digitalisering og egen hjemmeside med web­shop - kjeps.dk. Så er det ikke længere kun kæden alene, der har en webshop.

Slattenpatten kan beskues World Wide, når JCI Næstved (Junior Champer International sender live fra Næstved på lørdag. Foto: Jan Jensen

Kongressen krydres med et miks af indslag på en såkaldt city-walk rundt i byen, hvor Slattenpatten og byens populære gavlmalerier blandt andet skal beundres.

Få arbejdsglæden tilbage Dagen rundes af med et foredrag leveret af Jon Kjær Nielsen.

- Hvis man arbejder med ledelse og arbejdsglæde, så har man måske hørt om Jon, der fortæller hvordan glæden holdes oppe i denne tid, fortæller Mikkel Lindberg.

Jon Kjær Nielsen er en af Danmarks mest efterspurgte foredragsholdere indenfor emnerne arbejdsglæde, trivsel, forandringer og ledelse.

En af Danmarks dygtige foredragsholdere, Jon Kjær Nielsen, runder forårskongressen af med at fortælle om arbejdsglæde og trivsel. Foto: Natalie Cass

Når kongressen går i luften på lørdag er fire personer fra JCI Næstved klar til at streame fra byen.

- Vi trykker på play knappen, og det bliver rigtig spændende om det lykkedes og udføres fejlfrit. Vi har aldrig prøvet den slags før, men generalprøven er i hvert fald gået godt, slutter Mikkel Lindberg.